Универсальный очиститель: 10 способов применения кислородного отбеливателя в уборке

Во многих случаях кислородный отбеливатель может стать незаменимым помощником в уборке.

Кислородный отбеливатель – эффективное средство для дезинфекции, выведения пятен и устранения неприятных запахов в вашем доме. Он является более безопасной и экологичной альтернативой традиционным хлорсодержащим отбеливателям, поскольку не содержит вредных химикатов.

Об этом сообщает издание The Spruce.

Несколько полезных советов по использованию кислородного отбеливателя в уборке:

Удаление пятен из тканей

Кислородный отбеливатель отлично справляется с выведением стойких пятен на тканях. Для этого смешайте столовую ложку отбеливателя с четырьмя стаканами теплой воды. Нанесите раствор на пятно, подождите несколько минут, а затем постирайте вещь обычным способом. Это отличный метод избавиться даже от самых тяжелых загрязнений.

Осветливание белья

Для улучшения белизны тканей добавьте к стирке одну-две столовые ложки кислородного отбеливателя. Лучший результат достигается в теплой или горячей воде. Можно использовать как порошковый, так и жидкий вариант отбеливателя, или стиральный порошок, содержащий этот компонент.

Уборка кухонных поверхностей

Кислородный отбеливатель отлично подходит для очищения и дезинфекции кухонных поверхностей. Смешайте его с теплой водой и протирайте столешницы и другие поверхности чистой тряпкой. Такой раствор поможет не только поддерживать чистоту, но и эффективно удалить бактерии.

Сохранение цвета тканей

Кислородный отбеливатель безопасен для стирки как белых, так и цветных вещей, поскольку не разрушает красители. Перед использованием проверьте этикетку на одежде и проверьте средство на незаметной части ткани, чтобы убедиться, что материал не повредится.

Дезодорирование вещей домашних животных

Отбеливатель на основе кислорода поможет избавиться не только от пятен, но и от неприятных запахов из постельного белья и игрушек домашних любимцев. Поскольку это средство не содержит агрессивных химикатов, оно безопасно для вещей животных.

Очистка холодильника

Для очистки холодильника от плесени и бактерий смешайте столовую ложку отбеливателя с двумя стаканами теплой воды. Протрите полки и ящики этим раствором, что позволит эффективно устранить неприятные запахи и микробы.

Уборка ванной комнаты

Кислородный отбеливатель отлично подходит для дезинфекции поверхностей в ванной: унитаза, ванны, столешницы, плитки. Смешайте две столовых ложки средства с 4 литрами воды, нанесите на загрязненные участки, оставьте на 15 минут, а затем смойте горячей водой.

Очистка затирки

Чтобы освежить затирку между плиткой, смешайте отбеливатель с водой до состояния густой пасты. Нанесите ее на швы, оставьте на 15 минут, затем промойте горячей водой. Ваша плитка будет выглядеть, как новая.

Очистка уличных поверхностей

Кислородный отбеливатель также эффективен для очистки террас или патио. Он помогает удалять плесень без вреда для растений. Смешайте две столовых ложки отбеливателя с 4 литрами воды, нанесите на поверхность, оставьте на час, а затем смойте водой.

Уборка кирпичных поверхностей

Отбеливатели на основе кислорода можно использовать для очистки как внутренних, так и наружных кирпичных стен. Смешайте две столовых ложки отбеливателя с 4 литрами теплой воды и нанесите на кирпичные поверхности с помощью губки или щетки. После этого смойте раствор чистой водой.

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