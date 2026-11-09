Упал за борт и выжил: мужчина провел 9 часов в Тихом океане после падения с лайнера (фото)

Круизный лайнер Фото иллюстративный / © Pexels

Реклама

Сотрудник круизного лайнера упал за борт и провел в Тихом океане около 9 часов. Мужчину нашли рыбаки примерно в 32 км от побережья Калифорнии. В момент спасения он был жив и держался на воде.

Об этом сообщает UNILAD.

Реклама

Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября. Пианиста, работавшего на лайнере Royal Caribbean, заметили два рыбака — Шон Нортон и Грант Гарретт. Мужчины в то утро находились в море на рыбалке.

Реклама

Пианиста круизного лайнера обнаружили живым после девяти часов в Тихом океане Фото UNILAD

Гарретт рассказал CBS, что сначала не сразу понял, что именно увидел в воде. Когда он осознал, что это человек, он попросил остановить лодку и смотать рыболовные снасти.

По словам рыбака, спасенный мужчина находился в состоянии сильного шока. Он признался, что думал, что умрет.

После спасения пианиста доставили в больницу. Береговая охрана США сообщила, что он находился в сознании и в стабильном состоянии.

Как мужчине удалось выжить в океане

Рыбаки предполагают, что спастись мужчине помогла необычно высокая температура воды в Тихом океане. В этом году в регионе наблюдается мощное явление Эль-Ниньо, которое влечет за собой повышение температуры океанических вод.

Реклама

Нортон отметил, что температура воды составляла около 76 градусов по Фаренгейту (приблизительно 24,4 градуса по Цельсию). По его мнению, в других погодных условиях мужчина вряд ли смог бы продержаться в океане так долго.

Представитель Royal Caribbean Group в комментарии BBC заявил, что компания поддерживает своего сотрудника в этот сложный период.

«Мы оказываем помощь и поддержку нашему члену экипажа. Из уважения к конфиденциальности работников мы не можем сообщить дополнительные подробности», — говорится в заявлении.

Обстоятельства падения за борт расследуют

Береговая охрана США приступила к расследованию инцидента. Пока официально не сообщается, при каких обстоятельствах пианист оказался в воде.

Реклама

По предварительным предположениям это могло произойти около 2:30 ночи. В то же время правоохранители пока не установили, было ли падение случайным.

Мужчина работал на круизном лайнере Ovation of the Seas, принадлежащем компании Royal Caribbean. Судно вмещает тысячи пассажиров и членов экипажа. На его борту есть рестораны, бары, бассейны и развлекательные площадки, в том числе сцены для живых музыкальных выступлений.

Тем временем ученые, наблюдающие за погодными процессами в Тихом океане, сообщают о чрезвычайно сильном явлении Эль-Ниньо. По их данным температура океанической воды в отдельных районах превышала средние показатели на 3,05 градуса.

Последствия климатического явления уже ощущаются в разных частях света, ведь возрастает риск масштабных лесных пожаров, сильных осадков и внезапных наводнений. Необычно теплая вода также повлияла на рыболовство у побережья Перу.

Новости партнеров

Новости партнеров