Управлял НЛО силой мысли: американец шокировал заявлением о секретных экспериментах над детьми

НЛО / Иллюстративное фото / © Архів

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Американец Джордан Джозак заявил, что в детстве стал испытуемым в секретной правительственной программе для одарённых детей. В популярном подкасте мужчина подробно описал, как вместо привычных школьных занятий его годами подвергали экспериментам по изменению сознания, телепатии и даже учили управлять НЛО силой мысли.

Об этом пишет Daily Mail.

В эфире подкаста American Alchemy Джордан Джозак рассказал, что в детстве благодаря высоким оценкам в учебе попал в программу для одаренных детей GATE. Однако вместо обычных уроков психологи годами отводили его на тестирование, а впоследствии перевели в специальное учебное заведение в штате Нью-Йорк.

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Джордан Джозак

По словам Джозака, там над детьми проводили эксперименты по изменению сознания и дистанционному наблюдению, пытаясь подготовить их к засекреченным проектам. Мужчина даже заявил, что его учили управлять НЛО силой мысли после того, как дали выпить какой-то розовый напиток.

Воспоминания вернулись после ночных кошмаров

Официально программа GATE была создана в США в 1960-х годах для углубленного обучения одаренных учеников. В то же время в социальных сетях многие выпускники утверждают, что под этим прикрытием ЦРУ искало детей со сверхъестественными способностями, хотя никаких доказательств связи разведки со школами нет, и сам Джозак ЦРУ не упоминал.

Свои воспоминания о лабораториях мужчина назвал «заблокированными» — они вернулись к нему только в 2023 году из-за ночных кошмаров и флэшбеков.

Подобными историями делились и другие

Эти неподтвержденные заявления дополняют волну слухов о секретных исследованиях НЛО и человеческого сознания. В частности, в 2025 году десятки пользователей социальных сетей поделились похожими историями. Одна из участниц программ 1990-х годов даже показала тетрадь, в которой она изучала русский язык и разгадывала шифры.

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Кроме того, в рассекреченных документах ЦРУ за 1985 год упоминались дети, которые якобы выдерживали удары мечом или без какого-либо оборудования обнаруживали патологии плода у беременных.

История самого Джозака началась в 2004–2005 годах в школе городка Спрингвилл. Тогда школьные психологи заинтересовались этим девятилетним мальчиком.

Их поразило, что у ребёнка было уникальное пространственное мышление, он мог мысленно разбивать слова на буквы и писал тексты на уровне студента колледжа. Всё начиналось с того, что его просто регулярно забирали с уроков для многочасовых бесед и тестов.

«Мне говорили, что я очень необычный ребёнок. У меня очень необычный мозг, и никто другой меня не поймёт», — сказал он и отметил, что ситуация сильно изменилась, когда ему было около 12 лет.

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Вместо обычной школы — специальная

По словам Джозака, впоследствии его родителям сообщили о психологической нестабильности сына и настоятельно рекомендовали забрать его из обычной школы. Сам мужчина это отрицает и говорит, что чувствовал себя хорошо, а родители пытались сопротивляться, но безуспешно.

Был период, когда он наотрез отказывался учиться, из-за чего представители школьного округа пришли и буквально вытащили его из дома, что напоминало сюжет сериала «Странные чудеса».

В конце концов парня приняли в программу Baker Victory Services — нью-йоркскую организацию, которая помогает детям с поведенческими и психическими проблемами. Джозак отметил, что само учреждение работает до сих пор и делает много хороших дел, а проблема заключалась лишь в конкретном месте и людях, к которым он попал.

Там действовал строгий режим: два-три дня в неделю он учился как обычный ребенок, а остальное время с ним интенсивно работала команда психиатров, психологов и исследователей.

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Учили управлять предметами с помощью сознания

Самая впечатляющая часть рассказов Джозака касается ментальных тренировок. Он утверждает, что под воздействием специальных успокаивающих и звуковых волн, имитировавших шумы природы, его вводили в глубокий экранный транс.

В этом состоянии он якобы мог выходить из собственного тела, видеть происходящее в других комнатах и на расстоянии. При этом учёные фиксировали показатели его мозга. Пользователи сети связывают такие методы с секретным проектом ЦРУ «Gateway» по изучению человеческого сознания.

По словам Джозака, эти эксперименты проводились в рамках будущей работы с технологиями НЛО. Он утверждает, что этим экзотическим транспортным средством управляют не с помощью джойстиков, а силой мысли. Мальчика учили мысленно сливаться с объектом и двигать его в разные стороны, а исследователи фиксировали эти сигналы, чтобы разработать нейроинтерфейс.

Кроме того, мужчина вспомнил о загадочном хрустальном шаре, который учёные называли реликвией. Внутри объекта находилось нечто живое и белое, что реагировало на взгляд ребенка и менялось. Джозак уверяет, что уже передал все имена и местоположения правительственным чиновникам.

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Несмотря на то, что никаких официальных подтверждений существования этой программы нет, он настаивает на достоверности своих воспоминаний, которые вернулись спустя годы и стали причиной его травм.

Ранее учёные назвали три основные причины, по которым инопланетяне не летят на Землю.

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