Огурцы — одни из самых популярных овощей, выращиваемых на огородах. Ключ к успеху — правильный выбор срока посева и надлежащая подготовка растений.

Сеять огурцы можно как в открытую почву, так и на рассаду. Последний вариант требует немного больше работы, чем традиционный посев. Однако растения, выращенные из рассады, более устойчивы к колебаниям температуры и менее подвержены болезням.

Выращивание рассады

Лучше всего сеять семена во второй половине апреля. Для этого лучше использовать отдельные горшки, чем один большой, чтобы во время пересадке не повредить корни. Каждую емкость нужно заполнить хорошо дренированным грунтом.

Чтобы ускорить прорастание, семена рекомендуют предварительно замочить в воде на 24 часа. Ростки обычно появляются через 5–10 дней. В течение 10–14 дней вырастет сильная и крепкая рассада с мощной корневой системой.

Готовую рассаду пересаживают в почву во второй половине мая. Впрочем, перед этим молодые растения необходимо закалить — несколько дней выставляйте их на свежий воздух на несколько часов.

Выращивание в почве

Огурцы очень чувствительны к холоду. Лучшее время для посева в открытый грунт — вторая половина мая или начало июня. Впрочем, много зависит от региона. Однако именно к концу мая как раз минует угроза заморозков и повысится среднесуточная температура. Огурцы погибнут, если почва холодная, а температура упадет ниже 10 градусов тепла.

Выкопайте в земле лунки глубиной примерно 1,5–2 см, куда поместите по два семена. Если оба сеянца прорастут, тогда удалите более слабый. Оставляйте между растениями расстояние 10–15 см, чтобы дать им простор для роста.

Огурцы также можно успешно выращивать в контейнерах прямо на балконе. Лучше всего подходят карликовые сорта или те, которые выращиваются на опорах. Горшки следует держать в теплом месте по крайней мере до середины мая.

