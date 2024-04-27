Урожай будете собирать ведрами: попробуйте простой, но интересный немецкий метод высадки огурцов

Среди дачников в последнее время набирает особую популярность немецкий способ высадки огурцов. В чем он состоит?

Если вы еще не посадили огурцы в открытую почву, можно попытаться сделать это с помощью немецкого способа, который считается очень популярным среди дачников Европы.

Сначала попробуйте найти на своем участке место, где вы будете сажать огурцы. Вам понадобится квадрат размером 2 на 2 м. Там выкапывается яма, глубиной до 1,5 штыка от лопаты и диаметром около 1,5 м.

После этого в углубление насыпаются сухие ветки, скошенная трава, листья деревьев. Все плотно утрамбовывается в ямке и заливается водой. Далее – накрывается слоем земли.

Огурцы высаживаются по кругу этого углубления. При этом расстояние между огурцами должно быть 40-50 см. В среднем такой размер грядки выходит около 8 саженцев. Рядом с каждым кустом вбиваются колья, по которым растения будут плестись во время роста.

Подождите, чтобы рассада подросла (примерно три недели), и только после этого подвязывайте кустики. Для этого посередине углубления ставит длинная палка или труба, наверху делается крепеж для шпагата, на который натягиваются кустики.

Как результат, огурцы будут пускать "усики", которые будут цепляться на шпагат. Сначала огурцы будут подниматься вверх, а затем начнут расти в противоположную сторону. У вас получится как "огуречная елка", когда культура начнет приносить плоды.

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