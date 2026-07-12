Многие огородники считают, что после июня высевать овощи уже поздно. На самом деле это распространенное заблуждение. Июль прекрасно подходит для повторных посевов многих быстрорастущих культур, успевающих сформировать урожай до осенних холодов. Кроме того, теплая почва способствует быстрому прорастанию семян, а длительные летние дни обеспечивают активное развитие растений. Агрономы отмечают, что правильный выбор культур и регулярный полив позволят уже в сентябре собирать свежие овощи из грядки.

Редис относится к самым быстрым овощным культурам. Летние сорта созревают примерно через три-четыре недели. Чтобы корнеплоды не были горькими, их нужно регулярно поливать. Лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию.

Дайкон. Японская редька хорошо переносит вторую половину лета. Именно июльский посев позволяет получить большие, сочные и нежные корнеплоды без склонности к цветению. Урожай можно будет убирать уже в начале осени.

Морковь ранних сортов. Если посеять раннеспелую морковь в июле, она успеет сформировать молодые сладкие корнеплоды к сентябрю или октябрю. Такая морковь отлично подходит для свежих салатов и домашних блюд.

Столовая свекла. Июльский посев свеклы позволяет получить компактные, сочные корнеплоды без перерастания. Молодая свекла отличается нежной мякотью и прекрасно подойдет к салатам, гарнирам и борщам.

Огурцы. Скороспелые сорта огурцов можно высевать в июле. При регулярном поливе, подкормке и теплой погоде первые плоды появятся уже через 40-50 дней после появления всходов.

Кустовая фасоль быстро растет в прогретой летней почве. Молодые стручки созревают примерно через полтора месяца после сеяния. Они подходят для замораживания, тушения и консервирования.

Горох ранних сортов. При теплой осени ранний горох также успевает сформировать урожай. Для июльского посева агрономы рекомендуют скороспелые сорта, быстро проходящие все этапы развития.

Пекинская капуста. Именно июль считается одним из лучших периодов для высева пекинской капусты. Она лучше формирует плотные кочаны, реже стрелкуется и хорошо переносит прохладные осенние ночи.

Брокколи также успешно выращивают из июльского посева. К осени растение формирует плотные соцветия, а после срезки головной головки часто продолжает образовывать боковые побеги.