Урожай будете собирать ведрами до самой осени: где садить огурцы, чтобы родили даже в холод и жару

На каких участках лучше сеять огурцы / © Фото из открытых источников

Огурцы — одна из самых капризных культур на огороде. Они остро реагируют на холодные ночи, плохо переносят жару и мгновенно останавливают рост, если им не хватает влаги или тепла. Однако опытные огородники давно знают, что дело не только в уходе или сорте, но и правильном выборе места. Если их сеять на правильных участках, огурцы способны плодоносить стабильно, обильно и гораздо дольше обычного, даже если температура будет колебаться в пределах 12-35 градусов тепла.

Где лучше сажать огурцы, чтобы урожай был стабильно высоким при любых условиях

Участок без сквозняков. Правильно выбранное место — это половина успеха при выращивании огурцов. Лучшим местом для культуры будет теплый, защищенный от сквозняков участок, который накапливает тепло днем и медленно отдает его ночью. Идеально подходит южная или юго-восточная сторона у забора, стены дома или теплицы. Такие места прогреваются солнцем и создают микроклимат, компенсирующий холодные ночи, благодаря чему растения не стрессуют и продолжают активно расти. Открытый участок на возвышении. Огурцы прекрасно чувствуют себя и на высоких грядках, где почва прогревается быстрее, а корни не застаиваются в холодной воде после дождей. На таких участках они лучше выдерживают и жару, потому что корневая система получает постоянный приток воздуха и не задыхается. Если над грядкой установить легкую сетку или агроволокно, огурцы получат еще и защиту от палящего солнца, их плети станут крепче, а завязи не будут осыпаться. Возле кукурузы и подсолнечников. Еще одним удачным вариантом является посадка рядом с кукурузой или подсолнечником. Эти культуры создают естественный занавес от ветра, удерживают влагу в почве и защищают огурцы от резких перепадов температуры. В таком партнерстве растения растут стабильно, а плодоношение не прекращается даже во время кратковременных похолоданий.

Следует помнить, что огурцы никогда нельзя сажать в низовьях, где застаивается холодный воздух и влага. Там они чаще всего болеют, желтеют и дают минимальный урожай.