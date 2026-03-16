Урожай удивит: как часто и правильно поливать помидоры

Если помидоры неправильно поливать, это может отразиться на качестве урожая.

Первые 5 дней после высаживания рассады — в теплицу или на огород — помидоры лучше не поливать. Это время нужно саженцам, чтобы адаптироваться к новой среде. Дальше полив зависит от того, где растут томаты и какая погода в этом сезоне.

Помидоры нужно поливать только под корень, особенно в период цветения. Обильный полив может привести к осыпанию бутонов и замедлить завязь плодов. Кроме того, повышенная влажность может стать причиной грибковых заболеваний.

Растущие на огороде помидоры надо поливать в среднем 1-2 раза в неделю. Каждому кустику нужно 3-5 л воды. Но во время цветения количество воды следует уменьшить — 1-2 л на куст.

Прекращают поливать помидоры за 30-40 дней до завершения вегетационного периода. При соблюдении этих правил шансы на получение крупных, красных и вкусных плодов значительно возрастут.

Раньше мы писали о том, когда сажать помидоры, чтобы получить идеальный урожай. Больше об этом читайте в новости.