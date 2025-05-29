Урожай увеличится в несколько раз: какие растения посадить рядом с огурцами

Огурцы. / © Фото из открытых источников

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Огородники говорят, что качество урожая огурцов зависит от того, какие культуры произрастают рядом с ними на грядке. Правильно подобранные растения-соседи могут увеличить урожай в несколько раз. В то время как некоторые растения буквально убивают огурцы

Что нужно усадить рядом с огурцами, читайте в материале ТСН.ua.

Бобовые

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Фасоль или горох обогащают почву азотом, что очень положительно влияет на огурцы. Поэтому по периметру огуречных грядок можно усадить именно их. Это подходящий микроклимат.

Кукуруза

Эта злаковая культура станет природной опорой для огуречных плетей, потому что будет защищать их от перегрева, ветра и сильного дождя. Огурцы даже можно привязать к кукурузе.

Капуста

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Капуста как крестоцветная культура хорошо ладит по-соседству с огурцами. Они не конкурируют между собой за питательные вещества. Даже больше — капуста стимулирует рост овощей.

Лук

Возле огурцов смело можно сажать лук. Растения могут обмениваться полезными веществами.

Огородники советуют не сеять огурцы каждый год на одном месте. Лучше всего для посадки подойдут солнечные и защищенные от ветра участки.

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Напомним, ранее мы писали о растениях, которые нельзя сажать рядом с помидорами.