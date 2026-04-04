Урожаю будут завидовать все: секреты выращивания капусты

Чтобы собрать плотную и крупную капусту, необходимо обеспечить растение необходимыми микро- и макроэлементами. Подкормка капусты производится еще на этапе выращивания рассады, но и после посадки на постоянное место на грядке или в теплице, даже если почва содержит достаточное количество питательных веществ, внесение удобрений не следует исключать.

Для этого можно использовать следующие удобрения: аммиачная селитра, суперфосфат, мочевина, коровяк. Удобрения можно купить в магазинах для сада и огорода.

Подкормка рассады

Первая подкормка для капусты происходит через 10-12 дней после пикирования готовыми минеральными комплексами или используют 1 г хлористого калия, 2 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата на 1 л воды.

Во второй раз используют через 10-12 дней. Для этого готовят раствор аммиачной селитры (на 1 л воды требуется 4 гр вещества).

Третья подкормка рассады выполняется за две недели до посадки на постоянное место тем же составом, что и первая подкормка.

После того, как рассада будет посажена на постоянное место, ей нужно время на адаптацию. В этот период выполняют только увлажнение почвы, а удобрения используют через 15-20 дней. Лучше использовать минеральные удобрения: 20 г суперфосфата, 10 г мочевины и 10 г калия растворяют в 10 л воды и полив по влажной почве. Для каждого растения требуется 500 мл раствора.

Капусте нужна плодородная, хорошо удобренная органикой почва. На бедных почвах, которые с осени или ранней весной не были заправлены удобрениями, любая разновидность капусты не будет расти хорошо, а формирование головок будет происходить с задержкой. Не переносит капуста и почвы с повышенной кислотностью, поэтому кислые почвы нужно обязательно известковать — вносить в них мел, доломитовую муку или порошок гашеной извести.

Если даже при регулярной подкормке капуста плохо растет и отказывается завязывать початки — проблема в повышенной кислотности почвы, на фоне чего возникает дефицит кальция, который очень важен для культуры.

Решить эту проблему можно внесением кальциевой подкормки: один стакан порошка гашеной извести нужно растворить в 10 л воды и полить этим раствором капусту под корень из расчета 1 л на одно растение. Подкормку нужно вносить обязательно по влажной земле. Смесь насыщает почву кальцием, нейтрализует его, и это поможет капусте легче усваивать из почвы полезные вещества.

