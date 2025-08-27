Усекновение председателя Иоанна Крестителя: сильные молитвы, которые обязательно следует читать в этот день

Сильнейшие молитвы, которые нужно читать на Воскресение председателя Иоанна Крестителя / © Pixabay

Реклама

Святой Иоанн погиб мученической смертью от меча царя Ирода. Его голову заказала себе двенадцатилетняя Саломея, падчерица правителя, покорившая Ирода своим танцем.

Самая сильная молитва об исцелении от недугов, освобождении от страданий и злых людей

Святой Иоанн, предтече и крестителю Господню! О тебе говорит святой евангелист, что ты человек, посланный от Бога, чтобы дать свидетельство о свете, и чтобы все уверовали в истинный свет, который пришел на этот свет просветить каждого человека.

После тебя должно было оно прийти, но оно было прежде, чем ты, потому что оно было от веков. О тебе, всехвальный пророчество, свидетельствует сам Господь, когда говорит, что ты больше всех других. Пророки возвещали Христа словами, а ты указал на него рукою и говорил: “Это Агнец Божий, берущий на себя грехи мира”.

Реклама

Ты проповедник покаяния, ты крестил раскаявшихся в Иордане, ты удостоился собственной рукой коснуться верха главы царя Бога. Ты первый мученик, ты постник и пустынник наставник, ты учитель чистоты, ты близкий друг Христа. Тебя прошу, к тебе припадаю: не откажи мне покровительства твоего, чтобы душа моя восстановилась покаянием, как вторым крещением, ибо ты был проповедником покаяния и крестителем. Выпроси мне милость, чтобы я мог (могла) получить прощение грехов и мог (могла) войти когда-то туда, куда ничто не может войти в небесное царство. Аминь.

Молитва к Иоанну Крестителю о детях

Святой Иоанн Креститель, отврати беду и горькую безнадежную нужду. Детей Своих Я не корю, исправиться я им велю. Хочу, чтобы жили дружно, в мире, создав уют в своей квартире. Нашли работу, счастье, радость и встретили достойно старость. Когда болеют, поправлялись, святой водицей утолялись. Не изменяли, не блудили, в семье все время проводили. О, Иван, пусть не сдаются, когда проблемы остаются. Позволь им нищету отвергнуть и из мира немедленно не погибнуть. Пусть покаются перед Богом и не рыдают над порогом. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва к Ивану Предтечи об исцелении от головной боли

Креститель Господень, проповедник покаяния, не отвернись от меня, кается, но вместе с Силами небесными молись ко Господу и Владыке обо мне недостойному, печальному, немощному, и упавшему во многие грехи, измученному беспокойными мыслями разума моего: я — вместилище дел злых, нет концов моих земных, сам я иногда не знаю, что творю. К кому приду с помощью я, чтобы спастись душе моей? Только к тебе, Святой Иоанн, чье имя означает “благодать”, ведь я знаю, что для Господа ты после Богородицы выше всех рожденных людей, ведь тебе дано было Богом коснуться сверху Царя Христа, взявшего на Себя грехи мира, жертвенного агнца Божия. Молись же к нему о грешной душе моей, чтобы хотя бы с этого момента, в не в детстве, но во взрослом возрасте я сознательно взял на себя бремя добродетели и получил награду за свое исправление и несколько дел благих. О, Креститель Христов, Предтеча, которого чествуем, последний из пророков, первый по благодати из мучеников, наставник постников и пустынников, учитель чистоты и ближайший друг Христов, тебе молюсь к тебе прихожу: не оставь меня, не оставь без твоего покровительства, но помоги мне встать из моих; обнови мою душу покаянием, как вторым крещением, потому что ты первый проповедовал и Исповедь, и Крещение: омывал водами Иордана грехи предков и наших прародителей, покаянием же очищал всякого дела грешные; очисти же и мои грехи, и подай мне войти туда, куда никто плох не может войти: в Царство Небесное. Аминь.

Молитва к Иоанну Крестителю для успокоения души

Крестителю Христову, честному Предтечу, крайнему пророчеству, первому мученику, постникам и отшельникам наставнику, чистоте учителю и ближний друг Христов! Тебя молю, и тебе прибегая не отринь меня от твоего покровительства, не оставь меня падшего многими грехами; обнови душу мою покаянием, как вторым крещением; очисти меня, грехи оскверненного, и принуди внести, и может ничто входить, в Царство Небесное. Аминь.