Ушли под воду и не вернулись: на Мальдивах нашли тела четырех итальянцев

На Мальдивах обнаружили тела четырех итальянских аквалангистов, пропавших без вести на прошлой неделе во время научной миссии по подводному плаванию.

Об этом сообщило Unilad.

Кто погиб во время инцидента

Отмечается, что погибшие являлись членами команды Генуэзского университета, которые исследовали подводную пещеру на глубине около 50 метров на атолле Вааву в четверг, 14 мая. В состав группы входили:

Моника Монтефальконе — доцент кафедры экологии Генуэзского университета;

Джорджия Соммакал — ее дочь;

Федерико Гуальтьери — морской биолог;

Мюриэль Одденино — исследовательница.

Тело пятого члена группы, инструктора по дайвингу Джанлуки Бенедетти, военные обнаружили вскоре после аварии в день инцидента. По предварительным данным, тела остальных четырех итальянцев находились в той же подводной пещере.

Течение поисковой операции

По информации местных властей, тела погибших обнаружила команда высококвалифицированных финских и мальдивских дайверов. Поисковая операция возобновилась сегодня, 18 мая.

До этого ее приостанавливали из-за трагедии: в субботу, 16 мая, от кессонной болезни во время поисковых работ скончался мальдивский водолаз-спасатель, сержант-майор Мохаммед Махуди.

«Смерть водолаза Национальных сил обороны Мальдив во время погружения в поисках пропавших туристов является причиной глубокой грусти для меня и каждого гражданина Мальдив. Это новость, разбивающая сердце», — отметил президент Мальдив Мохамед Муицзу.

Обстоятельства и версии события

Этот инцидент считается самым плохим несчастным случаем во время отдельного дайвинга на Мальдивах. Отмечается, что официальное ограничение рекреационного дайвинга в стране составляет 30 метров (98 футов), тогда как группа находилась на глубине около 50 метров.

Адвокат туроператора, организовавшего поездку, в комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera возразил, что компания давала разрешение или знала о намерениях дайверов погружаться на глубину, превышающую местные лимиты.

Со своей стороны, Генуэзский университет в пятницу, 15 мая, подтвердил, что группа выполняла научную миссию по мониторингу морской среды и изучению влияния изменения климата на тропическое биоразнообразие.

Джорджия Соммакал, которая погибла.

Муж Моники Монтефальконе, Карло Соммакал, в комментарии итальянскому изданию La Repubblica назвал свою жену «экспертом» по подводному плаванию, которая имела опыт в 5000 погружений.

«Она знает, что делать даже в трудные времена», — сказал он.

Пока причина смерти исследователей остается предметом официального расследования.

