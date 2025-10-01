Ускоряет порчу: никогда не храните эти овощи и фрукты вместе

Некоторые продукты нельзя хранить вместе из-за взаимного влияния на их качество или безопасность / © Pixabay

При хранении овощей в погребе они могут влиять друг на друга из-за выделения этилена.

Некоторые фрукты и овощи выделяют газы и влагу, что ускоряет созревание или порчу продуктов, которые находятся рядом. Главной проблемой является этилен. Это бесцветный сладкий по вкусу газ, который является одним из наиболее производимых химических продуктов, однако некоторые фрукты и овощи выделяют его естественным путем, особенно во время созревания. Этилен является фитогормоном, то есть регулирует процессы роста и развития растений. Поэтому следует учитывать некоторое соседство продуктов, чтобы они не «ссорились» между собой.

О каких овощах и фруктах нужно знать:

Лук и картофель

Яблоки и лимоны

Огурцы и помидоры

Чеснок и почти любые овощи

Не советуют также держать рядом яблоки и груши. Этилен, который они выделяют, ускоряет созревание и портит вкусовые качества

Вместе можно хранить картофель и свеклу. Они не выделяют значительного количества этилена, поэтому могут длительно сохраняться без проблем.

Раньше мы писали о том, в чем нужно держать морковь , чтобы она не портилась всю зиму. Оказывается, морковь хорошо хранится в песке. Однако он должен быть таким, чтобы при сжатии в ладони превращался в комочек, а не был сухим. Для этого его следует увлажнить: на 10 литров песка — один литр воды.