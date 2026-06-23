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Успение праведной Анны в 2026 году: что категорически запрещено делать и какие приметы предвещают судьбу
Святая Анна считается покровительницей матерей, беременных женщин и семейного благополучия.
25 июля верующие чтят Успение святой Анны — матери Пресвятой Богородицы и одной из самых почитаемых фигур в христианской традиции. В народе этот день издавна был окутан особыми обычаями, приметами и запретами, которых пытались придерживаться ради счастья и благополучия в доме.
Что символизирует Успение святой Анны
Праздник посвящен завершению земной жизни праведной Анны — матери Девы Марии. Христиане верят, что ее жизнь стала примером глубокой веры, терпения и преданности Богу. Именно поэтому к святой Анне часто обращаются с молитвами о рождении детей, здоровье малышей, счастливом материнстве и семейном согласии.
Что нельзя делать на Успение святой Анны
В народной традиции этот день сопровождался рядом предосторожностей.
Наши предки верили, что на праздник не стоит:
ссориться, злословить и оскорблять других;
желать кому-то зла или провоцировать конфликты;
устраивать шумные застолья;
проводить свадьбу или помолвку;
выходить на улицу поздно вечером без надобности.
Особое внимание уделяли беременным женщинам. Считалось, что им следует отдыхать и избегать любой тяжелой работы. В то же время полное бездействие также не одобрялось — умеренный труд по хозяйству считался полезным и благословенным.
Народные приметы на 25 июля
Успение святой Анны издавна было днем наблюдений за природой. Люди верили, что погода и поведение животных могут подсказать, какой будет осень и зима.
Самые распространенные приметы:
ясная и теплая погода предвещает суровую зиму;
дождь в этот день обещает снежную зиму;
если аисты начинают собираться в стае — холод придет рано;
большие муравейники свидетельствуют о морозной зиме.
Традиции праздника
В этот день верующие посещают храм, молятся о здоровье детей и родных, просят у святой Анны защиты для семьи и благополучия для дома. Также принято помогать близким, поддерживать нуждающихся и проводить время в кругу семьи.
Считалось хорошим делом помириться с теми, с кем были недоразумения и отпустить старые обиды. Именно поэтому праздник ассоциируется с миром, заботой о близких и духовном очищении.
FAQ
Когда празднуют Успение святой Анны в 2026 году?
По новому лианскому календарю, которым пользуется Православная церковь Украины, Успения святой Анны празднуют 25 июля.
Что нельзя делать на Успение святой Анны?
По народным верованиям, в этот день не следует ссориться, ругаться, устраивать громкие празднества, проводить свадьбы и переутомляться тяжелым физическим трудом. Особенно это касалось беременных женщин.