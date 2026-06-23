Успение праведной Анны в 2026 году: что категорически запрещено делать и какие приметы предвещают судьбу

День Успения праведной Анны 2026 / © pexels.com

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25 июля верующие чтят Успение святой Анны — матери Пресвятой Богородицы и одной из самых почитаемых фигур в христианской традиции. В народе этот день издавна был окутан особыми обычаями, приметами и запретами, которых пытались придерживаться ради счастья и благополучия в доме.

Что символизирует Успение святой Анны

Праздник посвящен завершению земной жизни праведной Анны — матери Девы Марии. Христиане верят, что ее жизнь стала примером глубокой веры, терпения и преданности Богу. Именно поэтому к святой Анне часто обращаются с молитвами о рождении детей, здоровье малышей, счастливом материнстве и семейном согласии.

Что нельзя делать на Успение святой Анны

В народной традиции этот день сопровождался рядом предосторожностей.

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Наши предки верили, что на праздник не стоит:

ссориться, злословить и оскорблять других;

желать кому-то зла или провоцировать конфликты;

устраивать шумные застолья;

проводить свадьбу или помолвку;

выходить на улицу поздно вечером без надобности.

Особое внимание уделяли беременным женщинам. Считалось, что им следует отдыхать и избегать любой тяжелой работы. В то же время полное бездействие также не одобрялось — умеренный труд по хозяйству считался полезным и благословенным.

Народные приметы на 25 июля

Успение святой Анны издавна было днем наблюдений за природой. Люди верили, что погода и поведение животных могут подсказать, какой будет осень и зима.

Самые распространенные приметы:

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ясная и теплая погода предвещает суровую зиму;

дождь в этот день обещает снежную зиму;

если аисты начинают собираться в стае — холод придет рано;

большие муравейники свидетельствуют о морозной зиме.

Традиции праздника

В этот день верующие посещают храм, молятся о здоровье детей и родных, просят у святой Анны защиты для семьи и благополучия для дома. Также принято помогать близким, поддерживать нуждающихся и проводить время в кругу семьи.

Считалось хорошим делом помириться с теми, с кем были недоразумения и отпустить старые обиды. Именно поэтому праздник ассоциируется с миром, заботой о близких и духовном очищении.

FAQ

Когда празднуют Успение святой Анны в 2026 году?

По новому лианскому календарю, которым пользуется Православная церковь Украины, Успения святой Анны празднуют 25 июля.

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Что нельзя делать на Успение святой Анны?

По народным верованиям, в этот день не следует ссориться, ругаться, устраивать громкие празднества, проводить свадьбы и переутомляться тяжелым физическим трудом. Особенно это касалось беременных женщин.

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