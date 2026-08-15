Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году: эти сильные молитвы следует прочитать каждому в большой праздник

Успение Пресвятой Богородицы: пять молитв, которые нужно прочесть / © Pixabay

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Этот день посвящен завершению земной жизни Девы Марии и ее вознесению в Небесное Царство. Для миллионов людей праздник имеет возможность обратиться к Божией Матери с искренней молитвой, попросить защиты, здоровья, мира и благословения для своих родных.

Считается, что молитвы, произнесенные в этот день с открытым сердцем и глубокой верой, помогают обрести душевное спокойствие, укрепить надежду и почувствовать духовную поддержку.

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Почему молятся на Успение Пресвятой Богородицы

В день Успения верующие благодарят Божью Матерь за ее покровительство и просят:

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защитить семью от бед и бед;

дарить здоровье и долголетие;

помочь в трудных жизненных обстоятельствах;

укрепить веру и подарить душевный мир;

благословить детей и близких;

оберегать Украину и ее народ.

Важнейшим в молитве не количество прочитанных слов, а искренность, покаяние и доверие к Богу.

Когда лучше читать молитвы

Особой традицией является молитва утром перед началом дня или после посещения храма. Если нет возможности побывать на богослужении, можно помолиться дома перед иконой Пресвятой Богородицы, зажегши свечу и отбросив посторонние мысли.

Молитва к Пресвятой Богородице о защите

О Пресвятая Владычице Богородице, прими мою смиренную молитву. Покрой меня Своим честным омофором, защити от всякого зла, наступи на путь добра и помоги жить по Божьим заповедям. Не оставляй меня в минуты испытаний, даруй мир моему сердцу, укрепи мою веру и выпроси для меня Божью милость. Аминь.

Молитва о здоровье и Божьей помощи

Пресвятая Богородица, Мать Господа нашего Иисуса Христа, выслушай мою просьбу. Выпроси у Своего Сына здоровье для меня и моих родных, укрепи наши силы, помоги преодолеть трудности и наполни сердца любовью, терпением и надеждой. Аминь.

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Молитва о мире и благополучии

О Пречистая Дева Мария, будь нашей Заступницей пред Господом. Сохрани наши дома от несчастья, дари мир семьям, благослови труд, наполни жизнь добром, согласием и взаимной любовью. Аминь.

Авторская молитва о мире в Украине

Пресвятая Богородица, покровительница всех, кто обращается к Тебе с верой, окутай Украину Своей материнской любовью. Защити людей от горя, укрепи тех, кто переживает испытания, благослови защитников, даруй мир, справедливость и надежду. Пусть в каждом доме воцарится спокойствие, а сердца наполнятся любовью и милосердием. Аминь.

Авторская молитва за семью

Матерь Божья, прошу Тебя о благословении для моей семьи. Научи нас любить, поддерживать друг друга, прощать обиды и беречь семейный уют. Защити наших детей, родителей и всех близких от всякой беды, помоги преодолевать трудности вместе и жить в Божьей благодати. Аминь.

Что еще стоит сделать на Успении Пресвятой Богородицы

В этот день христиане пытаются посетить богослужение, поблагодарить Бога за прожитый год, помолиться за родных и нуждающихся в поддержке. Доброй традицией считается примириться с близкими, помочь нуждающимся, сделать доброе дело или пожертвовать на благотворительность.

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Успение Пресвятой Богородицы напоминает силу веры, надежды и любви. Пусть искренняя молитва в этот день станет источником духовной поддержки, а Матерь Божия оберегает вас, вашу семью и дарит мир, здоровье и благословение.

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