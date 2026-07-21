Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году: многие путают дату, когда празднуют по новому и старому календарю.

Успения Пресвятой Богородицы 2026 года / © pexels.com

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После перехода большинства украинских церквей на новоюлианский календарь многие верующие продолжают путаться в датах.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году

В 2026 году дата празднования зависит от церковного календаря:

новоюлианский — 15 августа 2026 (суббота);

юлианский — 28 августа 2026 (пятница).

Именно 15 августа Успения празднуют православную церковь Украины и Украинскую греко-католическую церковь, которые перешли на новый календарь. Часть оставшихся на юлианском календаре православных общин празднуют 28 августа.

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Почему дата праздника изменилась

С 2023 года большинство украинских церквей перешли на новоюлианский календарь для недвижимых праздников. Поэтому все такие церковные даты сместились на 13 дней раньше.

Именно поэтому Успение Пресвятой Богородицы, которое десятилетиями праздновали 28 августа, теперь для большинства украинских верующих приходится на 15 августа. При этом изменилась только календарная дата, а не содержание или значение праздника.

Что означает Успение Пресвятой Богородицы

Слово «успение» означает не трагическую смерть, а мирное засыпание. Согласно церковному преданию, Дева Мария завершила свой земной путь, после чего была вознесена в Небесное Царство.

Именно поэтому этот праздник не день скорби. Напротив, он символизирует победу жизни над смертью, надежду на воскресение и вечную жизнь с Богом. Во время праздничных богослужений священнослужители используют голубые ризы, символизирующие чистоту Богородицы.

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Народные традиции на Первую Пречистую

В украинской культуре праздник известен также под названием Первая Пречистая. Оно знаменует завершение Успенского поста и совпадает с окончанием основных полевых работ.

К наиболее распространенным традициям относятся:

посещение храма и участие в праздничной литургии;

молитвы к Пресвятой Богородице за здоровье и благополучие семьи;

освящение нового хлеба и колосьев;

семейный праздничный обед после завершения поста;

начало сезона сватов и свадеб, традиционно продолжавшегося до Рождественского поста.

Во многих регионах Украины после Первой Пречистой начинали делать запасы на зиму, солить овощи, собирать орехи и завершали жатву.

Что можно делать на Успении Пресвятой Богородицы

Церковь рекомендует провести этот день в молитве и добрых делах.

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В праздник принято:

посетить богослужение;

поблагодарить Бога за прожитый год и урожай;

провести время с родными;

помочь нуждающимся;

попросить у Богородицы покровительство для семьи.

Чего не стоит делать

Как и в другие большие церковные праздники, верующим рекомендуют избегать:

ссор и образ;

тяжелого физического труда без необходимости;

злословие;

чрезмерное веселье, не соответствующее духовному содержанию дня.

Главный смысл праздника заключается не в соблюдении народных предрассудков, а в молитве, духовном покое и благодарности.

FAQ

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году?

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В 2026 году большинство украинских православных и греко-католиков будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы 15 августа по новому календарю. По старому стилю праздник приходится на 28 августа.

Что нельзя делать на Успении Пресвятой Богородицы?

В этот день не рекомендуется ссориться, оскорблять других, заниматься тяжелым физическим трудом без надобности или пренебрегать богослужением. Вместо этого стоит посвятить время молитве, общению с семьей и добрым делам.

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