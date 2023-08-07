Успенский пост 2023 года: календарь питания, что можно и нельзя делать

Успенский пост 2023 начинается 14 августа и заканчивается 27 августа. Он духовно и телесно подготавливает верующих к Успению Пресвятой Богородицы — одному из величайших церковных праздников августа. Что можно и нельзя есть во время Успенского поста?

Успенский пост длится две недели и завершается в канун Успения Пресвятой Богородицы. Само слово "успение" в церковной традиции означает физическую смерть тела, когда душа переходит в мир иной. Среди верующих существует мнение, что после распятия и воскресения Христа смерти в обычном смысле просто не существует.

Успенский пост: что он значит

Согласно церковным преданиям Дева Мария всю свою жизнь соблюдала суровую умеренность в блюдах, но за три дня до своего успения вообще перестала употреблять пищу, пила только воду. Поэтому верующие возлагают на себя ограничения, следуя примеру Богородицы.

Во время Успенского поста также празднуют два важных церковных праздника. Первый день поста это также Медовый спас или Маковия (верующие традиционно называют его Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня). В храмы несут мед, мак, полевые цветы и травы на освящение, а также выносят на улицы Креста, чтобы защититься от болезней.

Яблочный спас приходится на 19 августа и в этот день традиционно освящают яблоки. Христиане же называют его Преображение Господне. Установили праздник в честь упоминания о случившемся на горе Фавор, куда Иисус Христос пошел вместе с тремя ближайшими учениками, чтобы помолиться. Там, по словам апостола Матфея, он "превратился перед ними, и просияло лице Его, как солнце, одежда Его стала белой, как свет".

Как провести Успенский пост

Все многодневные православные посты обладают общими чертами. По строгости Успенский пост можно сравнить только с Великим постом, так как верующие должны полностью воздерживаться от еды животного происхождения, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Небольшое ослабление, когда разрешено употреблять рыбу, возможно только в день Преображения Господня.

Благодаря большому разнообразию продуктов растительного происхождения, овощей, фруктов, грибов, которые дарит природа в августе, во время Успенского поста можно создать полноценный и питательный режим питания со всеми необходимыми витаминами.

Успенский пост: меню по дням

Понедельник, среда, пятница (14, 16, 18, 21, 23, 25 августа) — верующие должны соблюдать сухое питание. То есть можно употреблять в пищу сухофрукты, овощи, фрукты, орехи, пророщенное зерно, мед. Горячая еда запрещена.

Вторник, четверг (15, 17, 22, 24 августа) – разрешено есть горячую пищу без добавления масла. Можно употреблять каши, печеный и вареный картофель, супы, печеные и тушеные грибы, овощи.

Суббота, воскресенье (19, 20, 26, 27 августа) – допускается горячая еда с добавлением масла. Можно есть супы, печеный и вареный картофель, каши, печеные и искомые грибы, овощи. В разумных количествах можно пить даже красное вино.

В праздник Преображения Господня (19 августа) происходит легкое ослабление поста, когда верующим разрешается есть рыбу и рыбные продукты, добавлять масло независимо от дня недели и пить красное вино.

Кроме отказа от мясных, рыбных, молочных продуктов во время поста верующие также соблюдают определенные ограничения в поведении. Пост – особый период заботы о своей душе. Верующие посещают богослужения, много молятся, думают о своих грехах.

Можно ли делать свадьбу в Успенский пост? Нет, в этот период верующие должны полностью отдать себя Богу. Также запрещено устраивать застолья, развлекаться, громко смеяться, веселиться. Священнослужители советуют отказаться от употребления алкоголя и других вредных привычек.

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