Успенский пост в 2025 году: когда начинается и заканчивается, правила

Успенский пост 2025 года / © unsplash.com

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Пост — это особенное время, когда верующие ограничивают себя в пищу и очищаются духовно посредством молитвы.

Успенский пост в 2025 году: когда начинается и сколько длится

Успенский пост (в народе известный как Спасовка) всегда длится две недели и завершается в день, когда верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы (15 августа по новому лианскому календарю). А это значит, что он начнется 1 августа и завершится 14 августа.

Это суровый период, когда верующим запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения, в частности мясные, молочные и рыбные. Рекомендуется вести спокойную жизнь, больше молиться, ходить в церковь.

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Успенский пост: меню по дням

Понедельник, среда, пятница:

Сухоедение — разрешается только сырая растительная пища, такая как фрукты, овощи, хлеб, орехи, сухофрукты, мед.

Вторник, четверг:

Разрешена вареная пища без масла (каши, супы, тушеные и печеные овощи).

Суббота, воскресенье:

Разрешена вареная пища с добавлением масла, иногда разрешается немного вина.

Также следует обратить внимание, что рыба разрешена только на праздник Преображения Господня (6 августа), а в другие дни поста рыба и морепродукты запрещены.

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Кто может не соблюдать пост

Пост — это важный период для всех верующих, но если он может навредить, тогда священники советуют его не соблюдать.

К примеру, воздержаться от Успенского поста рекомендовано детям до 14 лет, ведь они нуждаются в сбалансированном питании для здоровья.

Пожилым и тяжелобольным людям, беременным и кормящим женщинам также не следует соблюдать какие-либо ограничения в пище. Если вы выполняете тяжелую физическую работу, поститься не обязательно.