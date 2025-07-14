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Успенский пост в 2025 году: когда начинается и заканчивается, правила
В жизни верующих Успенский пост является одним из важнейших периодов. Ежегодно он предшествует великому религиозному празднику — Успению Пресвятой Богородицы.
Пост — это особенное время, когда верующие ограничивают себя в пищу и очищаются духовно посредством молитвы.
Успенский пост в 2025 году: когда начинается и сколько длится
Успенский пост (в народе известный как Спасовка) всегда длится две недели и завершается в день, когда верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы (15 августа по новому лианскому календарю). А это значит, что он начнется 1 августа и завершится 14 августа.
Это суровый период, когда верующим запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения, в частности мясные, молочные и рыбные. Рекомендуется вести спокойную жизнь, больше молиться, ходить в церковь.
Успенский пост: меню по дням
Понедельник, среда, пятница:
Сухоедение — разрешается только сырая растительная пища, такая как фрукты, овощи, хлеб, орехи, сухофрукты, мед.
Вторник, четверг:
Разрешена вареная пища без масла (каши, супы, тушеные и печеные овощи).
Суббота, воскресенье:
Разрешена вареная пища с добавлением масла, иногда разрешается немного вина.
Также следует обратить внимание, что рыба разрешена только на праздник Преображения Господня (6 августа), а в другие дни поста рыба и морепродукты запрещены.
Кто может не соблюдать пост
Пост — это важный период для всех верующих, но если он может навредить, тогда священники советуют его не соблюдать.
К примеру, воздержаться от Успенского поста рекомендовано детям до 14 лет, ведь они нуждаются в сбалансированном питании для здоровья.
Пожилым и тяжелобольным людям, беременным и кормящим женщинам также не следует соблюдать какие-либо ограничения в пище. Если вы выполняете тяжелую физическую работу, поститься не обязательно.