Успейте до осени: какие растения в саду нужно непременно обрезать до начала холодов

Какие растения в саду обрезать до осени / © www.freepik.com/free-photo

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Конец лета — важный период для ухода за садом. После завершения активного роста некоторые растения нуждаются в обрезке, чтобы избавиться от сухих, поврежденных или лишних побегов и лучше подготовиться к зиме. В то же время, спешить обрезать все подряд не стоит: неправильное или слишком позднее удаление ветвей может ослабить растение перед холодами.

Какие деревья следует обрезать в конце лета

Особое внимание следует уделить плодовым деревьям. В августе можно удалять сухие, больные и сломанные ветви, а также побеги, растущие во внутрь кроны, которые пересекаются или чрезмерно загущают ее.

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У яблонь и груш после завершения основного роста можно провести легкую санитарную и формовочную обрезку. Прежде убирают так называемые «волчки» — вертикальные сильные побеги, которые загущают крону и забирают часть питательных веществ.

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Сливы, вишни и другие косточковые культуры также требуют внимания, но с ними важно не переусердствовать. Большие срезы в конце лета лучше не делать без необходимости, ведь дереву нужно время для восстановления.

Обрежьте малину и ежевику

После завершения плодоношения особенно важно осмотреть малину. У летней малины побеги, которые уже дали урожай, можно вырезать у основания. Они больше не будут плодоносить, а только будут загущать насаждения.

Также следует убрать слабые, поврежденные и больные стебли. Молодые сильные побеги оставляют для следующего сезона, соблюдая такое расположение, чтобы кусты хорошо проветривались.

У ежевики после плодоношения можно удалять старые побеги, которые уже отплодоносили. Молодые стебли лучше сохранить и правильно подвязать.

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Не забудьте о смородине и крыжовнике

Кусты смородины и крыжовника следует осмотреть после сбора урожая. В первую очередь удаляют старые, сухие, поврежденные и больные ветви.

У черной смородины особенно важно постепенно омолаживать куст, убирая самые старые побеги и оставляя молодые продуктивные ветки. Это помогает избежать избыточного загущения и поддерживает нормальное плодоношение.

В крыжовнике обрезание также направляют на прореживание кроны. Если внутри куста много переплетенных побегов, там скапливается влага и ухудшается циркуляция воздуха.

Какие декоративные растения можно обрезать

В конце лета можно провести санитарную обрезку многих декоративных кустов: удалить сухие соцветия, сломанные ветки и побеги с признаками болезней.

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Однако с сильной формовкой нужно подождать, если растение чувствительно к осенним холодам. Чрезмерная обрезка стимулирует появление нового молодого прироста, который может не успеть вызреть к зиме.

Розы также нуждаются в осмотре. Сухие и больные побеги можно удалять в течение сезона, а отцветшие цветы обрезать в зависимости от вида розы и цели выращивания. Радикальную осеннюю обрезку большинства кустов проводят уже с учетом конкретного сорта и климата.

Что не стоит обрезать перед холодами

Не все растения нужно активно формировать в конце лета. Особенно нежелательно делать большие срезы на деревьях и кустах без необходимости. Также не следует стимулировать появление большого количества молодых побегов перед зимой.

Главное правило — осенью оставлять растению достаточно времени для подготовки к периоду покоя. Сухие, больные и поврежденные части можно убирать, но масштабное формирование лучше планировать на подходящий для конкретной культуры сезон.

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