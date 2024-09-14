Успейте до первых холодов: как подготовить грецкий орех к зиме, чтобы он был усыпан плодами

Все чаще украинцы сталкиваются с тем, что грецкий орех дает небольшой урожай. Плоды мелкие, быстро чернеют. Что нужно сделать до первых холодов, чтобы исправить ситуацию?

Еще несколько лет назад проблем с грецкими орехами не было. Они плодоносили настолько сильно, что урожая хватало и для семьи, и для продажи. Однако в последнее время ситуация в корне изменилась. Причина известна далеко не всем украинцам. И кроется она в заболевании бактериальной пятнистостью или марсонией.

Марсония прежде всего поражает плоды этого дерева, а также листья и молодые побеги. Проявляется она в виде небольших коричневых пятен, которые, как правило, начинают появляться во второй половине лета.

Чтобы побороть проблему, специалисты советуют использовать препараты на основе меди, однако не бордоскую смесь, которая на сегодняшний день уже устарела. Попробуйте более современные аналоги: Оксихом, Купроксатом, Блу Бордо. Они быстро разводятся, а затем так же просто используются.

Грецкие орехи следует возделывать с самого начала вегетационного периода. Но если вы не успели это сделать, не беда. Садоводы советуют обязательно провести процедуру в начале осени. Не забудьте дополнительно закрепить результат еще одной отделкой перед наступлением настоящих холодов, когда деревья уже почти сбросили все листья. На этот раз лучше использовать трехпроцентный железный купорос и однопроцентный карбамид.

Следует обратить внимание, что болезнь "зимует" в опавших листьях и падалице, а потому не поленитесь их убрать и вывезти подальше от участка. Если вы этого не сделаете, то весной споры снова поднимутся по дереву и урожай пропадет.

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