Чем можно подкормить кабачки в июне / © unsplash.com

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Именно в июне кабачки нуждаются в обязательной подкормке, ведь в начале лета они набираются силы, необходимой для разрастания. От их здоровья зависит будущий урожай и количество плодов.

Огородники используют для подкормки кабачков разнообразное удобрение, поэтому часто бывает трудно выбрать что-то одно. Специалисты утверждают, что больше всего пользы для кабачков даст именно куриный помет. В нем содержится много азота, который необходим для разрастания листьев.

Такое удобрение следует приготовить заранее, потому что органика должна хорошо настояться перед подкормкой. Растворяют его в воде в соотношении 1:1. Концентрат следует оставить на 3-4 дня.

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Непосредственно перед подкормкой возьмите 0,5-литровую банку концентрата и растворите ее в 10 л воды. Если нет куриного помета, можете заменить его любым средством, где больше всего именно азота.

Вливайте удобрение ковшиком под каждый куст.

Некоторые рекомендуют заменить куриный помет коровьем. В нем тоже очень много азота, который будет стимулировать рост культуры. Перед использованием его следует разводить в другой пропорции: на 10 л воды 1 л концентрата. Такой раствор можно лить только на предварительно увлажненную землю.