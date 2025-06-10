- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Успейте до середины июня: обязательно полейте кабачки этим удобрением — будут давать урожай все лето
Хотите, чтобы ваши кабачки родили все лето? Тогда следует подлить эту овощную культуру одним удобрением к середине июня.
Именно в июне кабачки нуждаются в обязательной подкормке, ведь в начале лета они набираются силы, необходимой для разрастания. От их здоровья зависит будущий урожай и количество плодов.
Огородники используют для подкормки кабачков разнообразное удобрение, поэтому часто бывает трудно выбрать что-то одно. Специалисты утверждают, что больше всего пользы для кабачков даст именно куриный помет. В нем содержится много азота, который необходим для разрастания листьев.
Такое удобрение следует приготовить заранее, потому что органика должна хорошо настояться перед подкормкой. Растворяют его в воде в соотношении 1:1. Концентрат следует оставить на 3-4 дня.
Непосредственно перед подкормкой возьмите 0,5-литровую банку концентрата и растворите ее в 10 л воды. Если нет куриного помета, можете заменить его любым средством, где больше всего именно азота.
Вливайте удобрение ковшиком под каждый куст.
Некоторые рекомендуют заменить куриный помет коровьем. В нем тоже очень много азота, который будет стимулировать рост культуры. Перед использованием его следует разводить в другой пропорции: на 10 л воды 1 л концентрата. Такой раствор можно лить только на предварительно увлажненную землю.