Успейте к Пасхе: эти пять цветов нужно посадить к великому христианскому празднику

Пасха – один из важнейших праздников в религиозном календаре украинцев. В 2024 году христиане восточного обряда будут праздновать его 5 мая. Поэтому в апреле нужно успеть посадить некоторые цветы.

Чтобы летом эти растения радовали пышным цветением, нужно высадить их уже в апреле. Эта весенняя луна считается идеальной, ведь температура воздуха уже достаточно прогревается, поэтому они примутся достаточно быстро.

Именно за месяц до Пасхи садоводы советуют высаживать в открытую почву эти пять растений.

Подсолнечник

Благодаря высоким стеблям и ярким цветам подсолнечники способны украсить любой сад. Эти растения рекомендовано высаживать в плодородную почву. Сеять подсолнечник советуют на глубину 2-2,5 см. В большинстве регионов Украины его высевают во второй половине апреля. Цветы появятся примерно через 80 дней. А чтобы растение быстрее зацвело, специалисты советуют его пасинковать.

Космея

Цветы чем-то похожи на ромашку, но могут иметь разные цвета. За ними достаточно легко ухаживать. Космея обильно цветет, а потому станет украшением вашего сада. Сеять семена цветка рекомендовано на солнечном участке в хорошо дренированную почву. Летом, когда растения расцветут, они будут привлекать пчел и бабочек.

Настурция

Семена настурции также советуют сеять на солнечном участке, могут подойти и слегка затенены. Но помните, что этот цветок очень любит солнце. Интересно, что цветы настурции съедобны. Их добавляют в салаты или выпечки.

Календула

Семена этого растения высевают на солнечном или слегка затененном участке. Почва должна быть хорошо дренированной и влажной. Цветы у календулы яркие и цветные, поэтому способны украсить двор вашего дома летом и привлечь внимание пчел.

Душистый горошек

Это растение отличается волшебным ароматом, за что и получило свое название. Сеять семена нужно в дренированную и влажную почву, которую дополнительно обогащают компостом. Для цветка обязательно ставят сопротивление, ведь он любит обвиваться вокруг предметов.

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