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Успейте обрезать до сентября некоторые деревья: это поможет получить еще больший урожай в следующем году
Некоторые садоводы уверены, что обрезать деревья лучше всего весной и осенью, но эксперты советуют также проводить обрезку летом.
Считается, если обрезать в конце лета плодовые деревья, вы поможете значительно облегчить их "жизнь". Однако следует знать, какие именно деревья непременно увеличат урожай после летней обрезки.
В летнее время, по словам садоводов, можно обрезать такие плодовые деревья:
груша;
персик;
слива;
яблоня;
алыча.
Обрезка в летний период поможет прежде всего проредить их крону, а дополнительно лишит плохих ветвей и улучшит и активизирует процесс формирования плодов. Специалисты утверждают, что после летней обрезки эти деревья значительно лучше накапливают полезные вещества, а потому легче переживают зиму.
Как правильно обрезать плодовые деревья летом
Садоводы советуют обрезать верхние части молодых веток. Обязательно оставьте на них пять листиков. Также можно надломить молодые побеги в основание, но только в том случае, если нужно исправить направление роста ветви.
Иногда молодые побеги нужно сделать немного короче, оставив до 2 листика, а когда отрастут ветки сбоку, то еще раз так же подрезать. Обрезку проводят острым секатором или своими руками (за совсем молодых побегов).
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