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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
146k
Время на прочтение
1 мин

Успейте обрезать до сентября некоторые деревья: это поможет получить еще больший урожай в следующем году

Некоторые садоводы уверены, что обрезать деревья лучше всего весной и осенью, но эксперты советуют также проводить обрезку летом.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие деревья можно обрезать летом

Какие деревья можно обрезать летом / © Pexels

Считается, если обрезать в конце лета плодовые деревья, вы поможете значительно облегчить их "жизнь". Однако следует знать, какие именно деревья непременно увеличат урожай после летней обрезки.

В летнее время, по словам садоводов, можно обрезать такие плодовые деревья:

  • груша;

  • персик;

  • слива;

  • яблоня;

  • алыча.

Обрезка в летний период поможет прежде всего проредить их крону, а дополнительно лишит плохих ветвей и улучшит и активизирует процесс формирования плодов. Специалисты утверждают, что после летней обрезки эти деревья значительно лучше накапливают полезные вещества, а потому легче переживают зиму.

Как правильно обрезать плодовые деревья летом

Садоводы советуют обрезать верхние части молодых веток. Обязательно оставьте на них пять листиков. Также можно надломить молодые побеги в основание, но только в том случае, если нужно исправить направление роста ветви.

Иногда молодые побеги нужно сделать немного короче, оставив до 2 листика, а когда отрастут ветки сбоку, то еще раз так же подрезать. Обрезку проводят острым секатором или своими руками (за совсем молодых побегов).

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Дата публикации
Количество просмотров
146k
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