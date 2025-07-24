Какие деревья можно обрезать летом / © Pexels

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Считается, если обрезать в конце лета плодовые деревья, вы поможете значительно облегчить их "жизнь". Однако следует знать, какие именно деревья непременно увеличат урожай после летней обрезки.

В летнее время, по словам садоводов, можно обрезать такие плодовые деревья:

груша;

персик;

слива;

яблоня;

алыча.

Обрезка в летний период поможет прежде всего проредить их крону, а дополнительно лишит плохих ветвей и улучшит и активизирует процесс формирования плодов. Специалисты утверждают, что после летней обрезки эти деревья значительно лучше накапливают полезные вещества, а потому легче переживают зиму.

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Как правильно обрезать плодовые деревья летом

Садоводы советуют обрезать верхние части молодых веток. Обязательно оставьте на них пять листиков. Также можно надломить молодые побеги в основание, но только в том случае, если нужно исправить направление роста ветви.

Иногда молодые побеги нужно сделать немного короче, оставив до 2 листика, а когда отрастут ветки сбоку, то еще раз так же подрезать. Обрезку проводят острым секатором или своими руками (за совсем молодых побегов).

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