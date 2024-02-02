Успейте посадить ближайшие две недели: уже в этом сезоне получите урожай клубники из рассады

Если вы хотите в этом году обновить клубничную грядку, пора посадить на подоконнике рассаду. Успеете до середины февраля и получите урожай уже в этом сезоне.

Прежде всего, нужно определиться, какую клубнику на рассаду вы собираетесь сажать: ремонтантную или обычную. Первая позволяет несколько раз в сезон собирать урожай, поэтому многие предпочитают именно этот вид. Лучшие сорта, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны: Альпийская, Солемахер и т.д.

В любом случае, на дно емкости выложите керамзит и только после этого насыпайте землю. Она должна быть слегка влажной. Сделайте бороздки глубиной примерно 0,5 см. Между ними должно быть расстояние не менее 3 см. Каждое углубление полейте раствором марганцовки и воды.

Теперь можно высыпать семена клубники, сверху не забудьте полить водой из пульверизатора и накрыть емкость плёнкой, чтобы образовался парниковый эффект. Интересно, что специалисты не советуют засыпать семена сверху землей. Поставьте будущую рассаду в помещении, где температура не опускается ниже +22 градусов.

Первые проростки появятся уже через 2-3 недели. Теперь важно контролировать, чтобы земля в емкости не пересыхала. Поэтому обязательно периодически поливайте рассаду из пульверизатора и проветривайте ее.

Когда у кустов уже появится хотя бы 5-6 листочков, пересадите рассаду в отдельные горшки. На дно каждого также важно выложить дренаж. Землю насыпайте свежую: рыхлую и питательную. А вот в открытую почву кусты пересаживают в конце мая.

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