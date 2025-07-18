Успейте сделать до осени: какие деревья обязательно обрезают летом, чтобы повысить урожайность

Какие плодовые деревья обрезают летом / © Pixabay

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Хотя чаще всего обрезку деревьев проводят осенью и весной, летом эта процедура тоже очень популярна среди садоводов. В августе и начале сентября деревья начинают активно накапливать питательные вещества, а благодаря своевременному удалению поврежденных или лишних побегов можно лучше перераспределить ресурсы в пользу будущих плодов.

Прореживая деревья, вы помогаете солнечным лучам лучше проникать внутрь кроны, чем улучшается качество плодов. Также это позволяет эффективно бороться с грибковыми заболеваниями. Летняя обрезка еще и менее травматична для самого дерева, потому что система заживления ран становится более активной.

Обрезка летом: список плодовых деревьев

Как отмечают в University of Minnesota Extension, летнюю обрезку лучше всего переносят косточковые и семечковые культуры.

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груша — подрезаются побеги, растущие внутрь;

яблоня — обрезают слабые ветви, вертикальные волчковые побеги;

алыча — для стимулирования образования новых ветвей в следующем году;

слива — для формирования более легкой кроны удаляют загущенные участки;

персик — длинные побеги, истощающие дерево, следует обрезать.

Допускается летняя обрезка черешни и вишни, особенно, если вы забыли сделать ее сразу после уборки урожая.

Правила летней обрезки плодовых деревьев

Следует помнить, что летом производится не радикальная стрижка, а лишь небольшая корректировка. Поэтому важно:

укорачивая прирост, оставляйте не менее 5 листочков на каждом побеге;

на верхушке побега оставляйте 1-2 листика для стимулирования ветвления;

надломите или прищипьте некоторые ветви для того, чтобы изменить их направление роста;

поломанные, больные и сухие ветви удаляются, чтобы не истощали дерево;

во избежание заражения ветвей следует использовать чистый и острый секатор.

Также следует знать, что обрезку не проводят под дождем или в сильную жару. Лучше выбирать пасмурную и сухую погоду, утро или вечер.

Летняя обрезка дает много преимуществ. В частности, вы можете быть уверены, что дерево не будет болеть осенью. Также обрезка уменьшает количество вредителей. Оно помогает сформировать правильную форму кроны, а потому в следующем сезоне плодоношение будет обильнее.

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