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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
172
Время на прочтение
2 мин

Успейте сделать это с малиной до 15 апреля, чтобы получить из кустов максимальный урожай

Малина — достаточно прихотливая культура, поэтому требует особого ухода как весной, так и в период плодоношения.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как ухаживать за малиной в начале сезона

Как ухаживать за малиной в начале сезона / © Unsplash

Чтобы летом лакомиться вкусными крупными ягодами, малиновым кустам следует уделить внимание именно в апреле. Ведь культура должна набраться сил после зимнего пробуждения, чтобы хорошо плодоносить в течение всего сезона. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса «Сенсация», что нужно сделать с малиной до середины апреля, чтобы кусты порадовали богатым урожаем крупных и сладких ягод.

Как ухаживать за малиной в апреле: советы опытных садоводов

  • Полив. Это самое главное, что нужно сделать с малинником в начале сезона. Культура имеет корневую систему, которая находится в верхнем слое почвы. Поэтому кусты крайне плохо переносят недостаток влаги, их нужно поливать как во время цветения, так и в период завязывания ягод. Поливать малиновые кусты следует в зависимости от погоды и температуры воздуха. Когда идет дождь или на улице холодно, полив необходимо прекращать. А в жаркие и солнечные дни малинник обязательно надо поливать. Опытные садоводы рекомендуют обращать внимание на то, чтобы земля под малиновыми кустами увлажнялась примерно на 40 сантиметров вглубь.

  • Питание. Чтобы малина после зимнего сна хорошо росла и развивалась, ей необходима хорошая подкормка. Если удобрения вносились еще осенью, то этой подкормки хватит кустам до начала апреля. Первая подкормка кустов малины должна содержать азот, чтобы хорошо нарастала зеленая масса и развивалась корневая система. Комплексные удобрения с высоким содержанием азота помогут культуре быстро пойти в рост и образовать много завязей. Если не подкормить малинник такими удобрениями, урожая может не быть.

  • Санитарная обрезка кустов. В апреле нужно обязательно обрезать малину. Необходимо срезать все поврежденные, сухие и подмерзшие побеги.

Дата публикации
Количество просмотров
172
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