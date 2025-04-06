Успейте сделать это с малиной до 15 апреля, чтобы получить из кустов максимальный урожай

Полив. Это самое главное, что нужно сделать с малинником в начале сезона. Культура имеет корневую систему, которая находится в верхнем слое почвы. Поэтому кусты крайне плохо переносят недостаток влаги, их нужно поливать как во время цветения, так и в период завязывания ягод. Поливать малиновые кусты следует в зависимости от погоды и температуры воздуха. Когда идет дождь или на улице холодно, полив необходимо прекращать. А в жаркие и солнечные дни малинник обязательно надо поливать. Опытные садоводы рекомендуют обращать внимание на то, чтобы земля под малиновыми кустами увлажнялась примерно на 40 сантиметров вглубь.