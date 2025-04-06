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Успейте сделать это с малиной до 15 апреля, чтобы получить из кустов максимальный урожай
Малина — достаточно прихотливая культура, поэтому требует особого ухода как весной, так и в период плодоношения.
Чтобы летом лакомиться вкусными крупными ягодами, малиновым кустам следует уделить внимание именно в апреле. Ведь культура должна набраться сил после зимнего пробуждения, чтобы хорошо плодоносить в течение всего сезона. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса «Сенсация», что нужно сделать с малиной до середины апреля, чтобы кусты порадовали богатым урожаем крупных и сладких ягод.
Как ухаживать за малиной в апреле: советы опытных садоводов
Полив. Это самое главное, что нужно сделать с малинником в начале сезона. Культура имеет корневую систему, которая находится в верхнем слое почвы. Поэтому кусты крайне плохо переносят недостаток влаги, их нужно поливать как во время цветения, так и в период завязывания ягод. Поливать малиновые кусты следует в зависимости от погоды и температуры воздуха. Когда идет дождь или на улице холодно, полив необходимо прекращать. А в жаркие и солнечные дни малинник обязательно надо поливать. Опытные садоводы рекомендуют обращать внимание на то, чтобы земля под малиновыми кустами увлажнялась примерно на 40 сантиметров вглубь.
Питание. Чтобы малина после зимнего сна хорошо росла и развивалась, ей необходима хорошая подкормка. Если удобрения вносились еще осенью, то этой подкормки хватит кустам до начала апреля. Первая подкормка кустов малины должна содержать азот, чтобы хорошо нарастала зеленая масса и развивалась корневая система. Комплексные удобрения с высоким содержанием азота помогут культуре быстро пойти в рост и образовать много завязей. Если не подкормить малинник такими удобрениями, урожая может не быть.
Санитарная обрезка кустов. В апреле нужно обязательно обрезать малину. Необходимо срезать все поврежденные, сухие и подмерзшие побеги.