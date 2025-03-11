Успейте сделать это в марте, пока не распустились почки: чем опрыскать сад от вредителей

Садовник Владимир Шпак на своем YouTube-канале отмечает, что первую отделку сада необходимо провести еще до того, как начнут распускаться почки. Для этого применяются специальные средства, которые помогают уничтожить вредителей и грибковые споры, остающиеся на коре деревьев.

Шпак сообщил, что для обработки сада в марте он применил прилипач "Олемикс" и контактный фунгицид "Медян Экстра".

Подготовка и использование раствора:

Возьмите 10 л воды, добавьте 200 мл прилипателя и 30 мл фунгицида. Обработайте сад.

"Этим методом мы уничтожаем зимующих вредителей. Прилипач формирует защитную пленку, блокирующую доступ кислорода к вредителям, из-за чего они погибают", — пояснил садовник принцип работы раствора.

Обработка деревьев в саду до распускания почек важна, поскольку в этот период вредители и болезни еще находятся в стадии зимнего покоя. Если не провести процедуру до сих пор, вредители могут начать активизироваться вместе с раскрытием почек, что значительно усложнит борьбу с ними в будущем.

К тому же, в начале весны большинство вредителей и грибковых заболеваний сосредотачиваются на коре и ветвях, и возделывание в этот период позволяет эффективно уничтожить их еще до того, как они начнут вредить молодым побегам и листьям. Это помогает обеспечить здоровье деревьев и способствует их нормальному росту и развитию на протяжении всего сезона.

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