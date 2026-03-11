ТСН в социальных сетях

160
1 мин

Устали ждать, пока высохнет пуховик: этот метод работает за 10 минут

Выстирали объемную вещь, а она все еще влажная и тяжелая? Есть простой способ ускорить сушку без дополнительных усилий.

Татьяна Мележик
Как быстро высушить пуховик после стирки

Как быстро высушить пуховик после стирки / © unsplash.com

После завершения цикла стирки, полоскания и отжима не доставайте пуховик, одеяло или подушку из барабана стиральной машины.

Добавьте туда большое махровое полотенце и запустите повторный отжим на максимальных оборотах.

В чем секрет

Махровое полотенце работает как губка: за 5–10 минут он впитывает большинство лишней влаги из пуха или наполнителя. В результате вещь получается почти сухой — и дальнейшая сушка занимает в разы меньше времени.

Дополнительные советы для эффективной сушки:

  1. Используйте одно-два плотных махровых полотенца — чем больше площадь, тем лучше эффект.

  2. После отжима обязательно встряхните вещь и расправьте наполнитель руками.

  3. Сушите в хорошо проветриваемом помещении, периодически сбивая пуховик, одеяло или подушку.

Метод проверен на практике: он идеально подходит для пуховиков, синтепоновых одеял и подушек. Стиральная машина работает легче, а вещи не «приют» во время продолжительной сушки.

160
