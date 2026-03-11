- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
Устали ждать, пока высохнет пуховик: этот метод работает за 10 минут
Выстирали объемную вещь, а она все еще влажная и тяжелая? Есть простой способ ускорить сушку без дополнительных усилий.
После завершения цикла стирки, полоскания и отжима не доставайте пуховик, одеяло или подушку из барабана стиральной машины.
Добавьте туда большое махровое полотенце и запустите повторный отжим на максимальных оборотах.
В чем секрет
Махровое полотенце работает как губка: за 5–10 минут он впитывает большинство лишней влаги из пуха или наполнителя. В результате вещь получается почти сухой — и дальнейшая сушка занимает в разы меньше времени.
Дополнительные советы для эффективной сушки:
Используйте одно-два плотных махровых полотенца — чем больше площадь, тем лучше эффект.
После отжима обязательно встряхните вещь и расправьте наполнитель руками.
Сушите в хорошо проветриваемом помещении, периодически сбивая пуховик, одеяло или подушку.
Метод проверен на практике: он идеально подходит для пуховиков, синтепоновых одеял и подушек. Стиральная машина работает легче, а вещи не «приют» во время продолжительной сушки.