Усталость после отпуска: ученые объяснили, почему отдых иногда только вредит организму

Неправильное путешествие разрушает наше тело вместо восстановления

Вы возвращаетесь из отпуска вялыми, туманными и уже с ужасом думаете о предстоящей рабочей неделе. Большинство людей списывает это на обычное невезение, изнурительную дорогу или необычную пищу. Однако команда исследователей уверяет: корень проблемы гораздо глубже. Они позаимствовали концепцию по физике, чтобы доказать, почему одни поездки действительно исцеляют наше тело, а другие тихо его разрушают.

Закон энтропии против нашего тела

Новая идея принадлежит Фангли Ху, исследовательнице из Университета Эдит Коуэн в Австралии. Вместе с коллегами она применила к туризму понятие энтропии — термодинамического процесса, через который любая система со временем скатывается к хаосу (горячий кофе холодеет, а живые ткани стареют). Наш организм постоянно борется с этим дрейфом: клетки восстанавливаются, гормоны балансируются, иммунитет уничтожает угрозы.

По словам ученых, правильное путешествие помогает телу в этой нелегкой работе. Смена обстановки, движение, свежий воздух и приятные спонтанные разговоры стимулируют метаболизм, заставляют иммунную систему быть в тонусе и запускают процессы регенерации. Даже длительный день на пляже или легкая прогулка снимают давление с суставов, а не изнашивают их. Идеальный отпуск мягко, но постоянно настраивает все биологические процессы на правильный лад, снижая уровень внутреннего хаоса.

Почему отдых иногда работает против нас

Однако существует и оборотная сторона медали. Испорченный отпуск – это не просто плохое настроение, это прямой удар по организму. Бессонная ночь в самолете, отравление местным деликатесом, тяжелый рюкзак, «сорвавший» спину, солнечный ожог или пропущенный рейс — все это заставляет тело работать на грани своих возможностей.

В такие моменты уровень стрессовых гормонов подскакивает, качество сна разрушается и вместо восстановления тело начинает интенсивнее изнашиваться. Ни одна из этих неприятностей сама по себе не катастрофа, но вместе они запускают процесс регенерации в обратном направлении. Организм борется с хаосом еще интенсивнее, чем до отпуска, поэтому мы возвращаемся домой совершенно истощенными.

Будущее «тревел-терапии»

Пока эта модель только концептуальна — исследователи еще не проводили массовых замеров биологических показателей у туристов. Однако их теоретическая работа уже закладывает прочный фундамент для совершенно нового подхода к туризму как серьезному инструменту здравоохранения.

Если эту теорию докажут эмпирически, последствия будут ошеломляющими. Врачи смогут выписывать рецепты на конкретные виды отпусков для лечения хронического стресса или восстановления после операций – так же, как сейчас назначают лечебную физкультуру. Страховые компании могут пересмотреть свое отношение к туристическим расходам, а сами путешественники начнут планировать поездки не просто ради удовольствия, а с четкой, измеряемой целью – восстановить собственное тело.

