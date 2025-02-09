Установлен максимальный возраст, до которого может дожить человек: это совсем не 120-130 лет

Исследователи из Сингапура установили, как пишет Dailygalaxy, что 150 лет – это максимальный возраст жизни человека, даже несмотря на достижения современной медицины. Ученые взяли тысячи образцов крови у жителей Великобритании и США, чтобы провести масштабное исследование. Эксперты хотели исследовать и разгадать секрет механизмов, применяемых организмом, чтобы бороться со стрессом, болезнями и процессами восстановления.

В ходе эксперимента учёные обнаружили, что с возрастом организм стремительно теряет свою функцию воссатоновления. Этот процесс называется физиологической стойкостью, и он оказался ключевым фактором в определении продолжительности жизни человека.

«Старение представляет собой постепенную утрату способности организма поддерживать гомеостаз. В конце концов, даже незначительные стрессовые факторы могут привести к критическому сбою всех систем организма», — объясняет ведущий ученый проекта Тимоти Пырков.

По данным математических моделей, абсолютный предел человеческой жизни составляет 150 лет. После этого рубежа даже здоровый организм теряет способность к своему восстановлению. Ученые отмечают, что даже победа над самыми серьезными старческими заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистые и другие хронические болезни, не сможет преодолеть этот фундаментальный возрастной барьер.

Хотя ученые уверены, что революционные достижения в области биотехнологий, регенеративной медицины и клеточного перепрограммирования способны не только замедлить процессы старения, но и преодолеть 150-летний рубеж человеческой жизни, ранее считавшийся недостижимым.

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