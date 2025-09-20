Утерянный iPhone украинки пролежал два месяца под водой и вернулся к владелице

Украинцы вернули iPhone, который она случайно утопила в океане / © из соцсетей

Украинская фотограф Екатерина Маркевич потеряла свой iPhone в Атлантическом океане у побережья Тенерифе. Телефон пролежал на глубине 13 метров почти два месяца, но случайно его нашел дайвер из Исландии. Он связался с владелицей и вернул ей гаджет, который, к удивлению, оказался в полностью рабочем состоянии.

Свою историю Екатерина рассказала на личной странице в соцсети Threads.

24 Канал поинтересовался деталями и Екатерина рассказала, как все было — от вернувшегося к ней через два месяца затонувшего смартфона до неожиданного спасителя, благодаря которому устройство продолжило работать.

Как все началось

Екатерина рассказала нам, что все началось во время плавания на каяках у Тенерифе, когда она случайно впустила свой iPhone в океан.

В тот же день на поиски отправился дайвер, но найти устройство на дне не удалось. «Я смирилась и сразу же заказала новый телефон», — рассказала нам Екатерина.

Однако, прежде чем окончательно проститься со старым гаджетом, она воспользовалась функцией «Найти iPhone». Екатерина обозначила устройство как потерянное и оставила сообщение с просьбой позвонить по ее номеру, на всякий случай, хотя надежды было очень мало.

Кстати, функция Find My может помочь найти потерянное или похищенное устройство, поэтому следует настроить его на вашем смартфоне и компьютере.

Как нашелся потерянный iPhone

Прошло полтора месяца и однажды вечером, около 22:00, Екатерине на WhatsApp поступил звонок с неизвестного номера с кодом Исландии.

Я сразу подумала, ну какая Исландия? Конечно, это какой-то спам и я без лишнего мнения сразу этот номер в блок.

Однако на следующий день, находясь на вокзале, она случайно проверила запросы на сообщения в Instagram и увидела письмо от того же незнакомца. Он писал, что нашел ее телефон.

" Сказать, что я была в шоке — это не сказать ничего. Я даже сначала не поверила», — говорит Екатерина.

Девушка сразу разблокировала номер в WhatsApp и написала в ответ. Оказалось, что дайвер, по имени Мартин нашел телефон на глубине 13 метров.

Дайвер заметил его только благодаря дешевом водонепроницаемом чехле с фиолетовой лентой, купленном в сувенирном магазине за 5 евро.

Мартин объяснил, что готов отправить находку из Тенерифе в Германию, где в то время находилась Екатерина, если она оплатит доставку.

Конечно, сразу мысль пронеслась о том, что это может быть какое-то мошенничество. Но он отправил мне фото телефона и голосовое, о том, что позвонит по телефону, когда отпустит клиентов.

Как iPhone вернулся к Екатерине

Мартин вместе со своей девушкой нашли стоимость доставки, Екатерина перечислила деньги, и уже на следующее утро получила чек и номер для отслеживания посылки.

«Через неделю телефон пришел. И каково было удивление, когда он даже положил чехол. Телефон полностью рабочий, в безупречном состоянии. Он абсолютно цел», — рассказала нам Екатерина.

Как оказалось, Мартин — очень интересный человек, посетивший 74 страны и участвовавший в проектах National Geographic по наблюдению за китами и акулами.

Екатерина рассказала, что для нее эта история стала не просто отличным случаем возвращения утраченной вещи, а примером человечности, доброты и веры в то, что хорошие поступки всегда возвращаются.

