Защищают от рака и укрепляют кости: какие еще причины ежедневно есть огурцы

Какая польза огурцов для здоровья / © Unsplash

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Оказывается, что этот популярный овощ, не только очень вкусный, но и содержит кучу важных для здоровья веществ. Медицинские эксперты назвали пять чрезвычайно полезных свойств огурцов. Об этом пишет издание VeryWell Health.

Какие пять полезных свойств огурцов для организма человека: об этом никто не знает

Гидратация организма. Огурцы на 96% состоят из воды, поэтому способны восполнять потерю жидкости, особенно хорошо во время жары или после физических нагрузок.

Налаживают работу некоторых систем организма. Благодаря поддержанию водного баланса в организме огурцы помогают обеспечить надлежащую работу почек, нервной системы, нормализовать терморегуляцию, улучшить сон и память.

Обеспечивают крепкость костей. Огурцы содержат витамин К, укрепляющий кости и снижающий риск травм и переломов.

Мощный источник антиоксидантных соединений. Овощ содержит весомую часть полифенольных соединений — флавоноидов, обладающих антиоксидантными свойствами. Поэтому огурцы защищают сосуды от ломкости, снижают риск образования тромбов и замедляют старение клеток. К тому же, с помощью овощных масок можно снять отеки, так как огурцы угнетают воспаление.

Профилактика рака. Также огурцы содержат лигнан — антиоксидант, защищающий организм от действия свободных радикалов, что является причиной рака. Эти антиоксидантные соединения особенно полезны женщинам в период менопаузы. Они борются с риском образования гормонозависимых опухолей, в частности рака груди.

Медики предостерегают, что огурцы могут стать причиной метеоризма у людей, которые имеют проблемы с кишечником. Также не стоит злоупотреблять овощами тем, кто употребляет лекарство для разжижения крови. Поскольку огурцы содержат значительную долю витамина К.