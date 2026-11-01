Утренний кофе оказывает неожиданный эффект: почему организм реагирует почти мгновенно

Кофе / © pexels.com

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У многих людей утренний кофе почти мгновенно вызывает желание бежать в туалет, чтобы опорожнить кишечник. Обычно это объясняют действием кофеина, однако причина гораздо сложнее: на работу пищеварительной системы влияют естественный суточный ритм организма, нервные сигналы и гормоны. Специалисты объяснили, почему даже несколько глотков напитка могут запустить этот процесс.

Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz.

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Что заставляет кишечник работать активнее

Во время сна моторная активность толстой кишки замедляется. После пробуждения она естественным образом усиливается, подготавливая пищеварительную систему к новому дню. В это время активизируется так называемый гастроколический рефлекс.

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Он возникает, когда пища или жидкость попадает в желудок и растягивает его стенки. В ответ организм посылает нервные и гормональные сигналы в толстую кишку, стимулируя её сокращения и продвижение содержимого.

Утренний кофе усиливает этот естественный процесс. Как отмечает издание, исследование, опубликованное в журнале Gut, показало, что кофе может стимулировать моторную активность толстой кишки уже через четыре минуты после употребления.

В то же время важно отметить, что этот эффект нельзя объяснить только кофеином. Безкофеиновый кофе также стимулирует перистальтику, хотя и примерно на 23% слабее. Среди факторов, которые могут влиять на работу кишечника, исследователи называют органические и хлорогеновые кислоты, а также усиленную выработку пищеварительных гормонов — гастрина и холецистокинина.

Почему реакция на кофе у всех разная

Позыв к дефекации после утреннего кофе испытывают не все. Это объясняется индивидуальными особенностями пищеварительной системы и тем, что действие напитка накладывается на естественное утреннее усиление активности толстой кишки.

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На реакцию могут влиять крепость и количество кофе, добавление молока, сливок или подсластителей, а также чувствительность кишечника. Например, у людей с непереносимостью лактозы молоко может вызывать вздутие живота, спазмы и диарею. Это уже не обычная реакция пищеварительной системы на кофе.

Особенно чувствительными к таким раздражителям могут быть люди с синдромом раздраженного кишечника. У них этот напиток может вызвать не только позыв в туалет, но и боль в животе, вздутие живота или диарею.

Стоит ли пить кофе натощак

Универсального правила нет: если кофе натощак не вызывает изжоги, рефлюкса или дискомфорта, отказываться от такой привычки не обязательно. Людям с чувствительным желудком издание советует попробовать пить кофе во время или после завтрака.

Для нормальной работы кишечника также важны достаточное количество воды, продукты, содержащие клетчатку, в частности овсянка, овощи и цельнозерновой хлеб, а также регулярная физическая активность.

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Специалисты предостерегают от чрезмерного употребления кофе с целью стимулирования пищеварения. Умеренным количеством для большинства здоровых взрослых считается две-четыре чашки в день, но общее потребление кофеина не должно превышать 400 мг.

Если после кофе регулярно возникают сильные боли в животе, водянистый понос или другие выраженные симптомы, не стоит автоматически списывать их на действие напитка. Длительные или вновь возникшие нарушения стула, кровь в кале или необъяснимая потеря веса требуют медицинского обследования.

Напомним, что, согласно исследованиям, умеренное употребление кофе может быть связано с более низким риском хронической болезни почек и образования камней. Однако результат зависит от количества кофеина, состояния здоровья и индивидуальной чувствительности организма.

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