Когда открывать адвент-календарь / © Unsplash

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Тем, кому дарят перед Рождеством адвент-календари, наверное, крайне трудно удержаться, чтобы не открыть все окошечки за раз. Но ученые долгое время спорили о другом — когда именно нужно открывать ячейки в адвент-календаре: утром или вечером. Они смогли поставить точку в споре.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда открывать адвент-календари: утром или вечером

Люди также много спорили в соцсетях по поводу того, когда лучше открывать адвент-календарь. Кто-то считает, что это нужно делать с утра, чтобы заряжаться приятным настроением на весь день, а кому-то кажется, что открывать подарки каждый день нужно именно вечером, чтобы найти что-нибудь приятное перед сном.

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Оба подхода имеют свои преимущества, но специалисты по психологии, нутрициологии и производству шоколада пришли к общему выводу: вечерний вариант все же имеет небольшое преимущество.

«Я голосую за вечер, но с предостережением только если это дает вам то, чего вы с нетерпением ждете. Крошечная шоколадка может подарить два момента удовольствия: первый — когда вы вспоминаете, что она вас ждет, и второй — когда наконец открываете окошко», — говорит поведенческая ученая доктор Гизер Макки.

Она также уточнила, что есть определенные доказательства того, что короткое ожидание делает лакомство приятнее в момент, когда вы его наконец пробуете.

Это мнение подтверждают и в академической психологии. Автор книги «Наука счастья: семь уроков доброй жизни» профессор Брюс Гуд объясняет, что именно предвкушение награды работает как отдельный источник радости.

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«Существует немало исследований, которые демонстрируют, что откладывание приятного опыта может усилить общее удовлетворение, поскольку именно ожидание является источником приятных ощущений», — отметил исследователь.

Он добавляет, что благодаря накоплению эмоций отсроченный сюрприз работает сильнее мгновенного вознаграждения.

Именно поэтому ученые убеждены, что тем, кто с нетерпением ждет открытия нового окошка в адвент-календаре, делать это нужно только вечером, ведь так радости будет больше.

Такой же позиции придерживается и профессор психологии Университета Хартфордшира Ричард Вайзман. Он также предлагает устроить эксперимент — открывать четные числа утром, а нечетные вечером, и посмотреть, когда вы почувствуете большую радость от подарков.

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В то же время утреннее открывание календаря тоже не является ошибкой. Как отмечают профессоры Гуд и Вайзман, небольшое удовольствие сразу после пробуждения задает правильный эмоциональный тон и придает мотивации на несколько часов вперед.

Если же оценивать ситуацию с точки зрения физиологии и питания, разницы почти нет, считает специалист по пищевой науке профессор Гюнтер Кунле. Маленькая конфета или шоколадка из адвент-календаря не испортит ваш сон. Но специалист также считает, что открытие ячейки вечером подарит большее удовольствие.

Адвент-календари для животных: когда их нужно открывать

Если вы решили купить адвент для своего кота или собаки, есть несколько правил. Здесь важно не время суток, а правильное поведение животного, отмечает ветеринар компании Pooch & Mutts доктор Линда Саймон.

«Вместо того чтобы просто давать лакомство в определенное время, я бы предлагала его тогда, когда любимец делает что-то, чему мы его активно учим — например, игнорирует громкий шум на улице или спокойно приветствует нового гостя. Я бы поощряла хорошее поведение словом-маркером типа „Отлично!“, а потом сразу отдала праздничное лакомство», — говорит специалист.

Подарки: последние новости

Напомним, порадовать близких подарками в День святого Николая можно без значительных затрат. За сумму до 300–500 гривен удачным решением станут праздничные носки, ароматические свечи, мыло ручной работы, книги, чашки или небольшие аксессуары. Также из нескольких качественных мелочей, например чая, кофе, сладостей и открытки, легко сформировать тематический комплект.

Если бюджет до 1000 гривен, можно обратить внимание на практические и эстетические презенты: пледы или аромадифузоры для мамы, термокружки или автоаксессуары для папы, настольные игры или блокноты для друзей, а для любимых — украшения, парфюмерные миниатюры или сертификаты на совместный досуг.

Для более дорогих подарков в пределах 1000–3000 гривен, а также для тех, у кого «все есть», лучше всего подойдут качественные гаджеты, персонализированные вещи или подарки-впечатления. В частности, это могут быть билеты на концерты и спектакли, сертификаты в SPA, дегустации, фотокниги с общими воспоминаниями, ужин в любимом заведении или творческие и парфюмерные мастер-классы.

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