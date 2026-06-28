Утром или вечером: когда надо мыть голову, чтобы волосы были чистыми и объемными до семи дней

Как правильно мыть голову / © Freepik

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Одни моют голову утром, чтобы получить красивую прическу перед выходом из дома, другие вечером, считая это более практичным. Однако трихологи утверждают, что время мытья может влиять не только на внешний вид волос, но и на то, как быстро они будут терять свежесть. Универсального ответа не существует, ведь все зависит от типа волос, состояния кожи головы и образа жизни. Однако специалисты сходятся во мнении: если цель максимально долго сохранить прикорневый объем и чистоту, лучше соблюдать несколько важных правил.

Почему вечернее мытье подходит не всем

Многие моют голову перед сном, чтобы утром не тратить на это время. Но если ложиться спать с влажными или даже слегка недосушенными волосами, уже на следующий день они могут потерять привлекательность.

Во время сна волосы прижимаются к подушке, а кожа головы продолжает выделять себум. Поэтому корни быстрее становятся плоскими, а прическа становится менее опрятной. Кроме того, влажная кожа головы создает благоприятные условия для размножения грибков и бактерий, что может провоцировать зуд, раздражение и появление перхоти.

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Если все же удобнее мыть голову вечером, волосы нужно полностью высушить феном перед сном.

Почему утреннее мытье часто считают лучшим

Именно утренняя мойка позволяет получить максимальный прикорневой объем. Волосы не успевают примяться во время сна, а правильная сушка помогает сохранить легкость прически на весь день.

Особенно это актуально для владельцев тонких, прямых и жирных волос, которые быстро теряют свежий вид.

После утреннего мытья стилисты рекомендуют сушить волосы, наклонив голову вниз или используя круглую щетку. Такой прием поднимает корни и позволяет прическе подольше оставаться пышной.

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Можно ли сделать так, чтобы волосы оставались чистыми почти неделю

Многие мечтают мыть голову только раз в шесть-семь дней. На самом деле это возможно только при определенных условиях.

Если волосы нормальные или сухие, а кожа головы не подвержена чрезмерному выделению жира, правильно подобранный уход действительно поможет увеличить промежуток между мытьем.

Наибольшее значение имеет не время процедуры, а правильный уход. Чтобы волосы оставались свежими как можно дольше, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

мыть голову дважды за одну процедуру — первое нанесение шампуня удаляет загрязнение, второе очищает кожу головы;

использовать шампунь в соответствии с типом волос;

кондиционер или маску наносить только на длину, не касаясь корней;

раз в 7-10 дней использовать шампунь для глубокой очистки, если волосы быстро маснеют;

регулярно мыть расчески и щетки, ведь на них накапливаются жир, пыль и остатки косметики;

реже прикасаться к волосам руками в течение дня.

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