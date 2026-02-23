Увидела покойного отца на Google Maps — история девушки растрогала Сеть

Британка увидела своего покойного папу на архивных снимках Google Maps Фото иллюстративное / © pixabay.com

Реклама

История 25-летней Бобби Райан из британского Блэкпула, случайно увидевшая своего покойного отца на сервисе Google Maps Street View — через два года после его смерти — тронула пользователей соцсетей.

Об этом написало издание Mirror со ссылкой на TikTok bobbieryan27x.

Утрата близкого человека — одно из самых трудных испытаний в жизни. По словам девушки, смерть отца в 2024 году «оставила дыру в ее сердце». Но недавно она натолкнулась на неожиданное и очень эмоциональное воспоминание.

Реклама

Просматривая панорамы дома отца в городе Эклс, Бобби заметила, что через окно видны ее папы — он спокойно сидел на балконе.

«Где-то на Google Maps в 2024 году мой папа еще был жив — просто мирно сидел на своем балконе. Невероятно, как Google Maps зафиксировал момент, который однажды станет для меня бесценным», — написала она.

Девушка поделилась открытием в TikTok. Видео быстро набрало популярность и вызвало волну комментариев от людей, также находивших на снимках Street View своих покойных родных.

Девушка поделилась открытием в TikTok

Реакция пользователей

Один из пользователей написал: «Папа моего партнера тоже на Google Maps — стоит на пороге и курит. Некоторые снимки возвращаются до 2009 года. Он умер в 2021 году».

Реклама

Другой добавил: «Фургон моего папы до сих пор стоит во дворе Google Maps».

«Мой дедушка до сих пор работает в саду для бабушки», — поделился еще один комментатор.

Google Maps была официально запущена 8 февраля 2005 года, а функция Street View появилась в 2007 году. Обычно панорамы обновляются каждые один-три года, хотя четкого графика нет. В то же время, сервис позволяет просматривать архивные изображения, сделанные ранее в том же месте.

Для Бобби этот случайный кадр стал не просто изображением, а живым воспоминанием. «Это одновременно больно и тепло», — пишут пользователи, называя историю «горько-сладкой».

Реклама

Напомним, ранее ученые доказали, что люди еще не добились максимума своих возможностей. Исследователи обнаружили, что люди, дожившие до 100 лет, имеют меньше серьезных диагнозов, чем их ровесники.