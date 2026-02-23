- Дата публикации
Увидела покойного отца на Google Maps — история девушки растрогала Сеть
25-летняя девушка случайно обнаружила на Google Maps Street View изображение своего отца спустя два года после его смерти. История вызвала волну эмоций в соцсетях.
История 25-летней Бобби Райан из британского Блэкпула, случайно увидевшая своего покойного отца на сервисе Google Maps Street View — через два года после его смерти — тронула пользователей соцсетей.
Об этом написало издание Mirror со ссылкой на TikTok bobbieryan27x.
Утрата близкого человека — одно из самых трудных испытаний в жизни. По словам девушки, смерть отца в 2024 году «оставила дыру в ее сердце». Но недавно она натолкнулась на неожиданное и очень эмоциональное воспоминание.
Просматривая панорамы дома отца в городе Эклс, Бобби заметила, что через окно видны ее папы — он спокойно сидел на балконе.
«Где-то на Google Maps в 2024 году мой папа еще был жив — просто мирно сидел на своем балконе. Невероятно, как Google Maps зафиксировал момент, который однажды станет для меня бесценным», — написала она.
Девушка поделилась открытием в TikTok. Видео быстро набрало популярность и вызвало волну комментариев от людей, также находивших на снимках Street View своих покойных родных.
Реакция пользователей
Один из пользователей написал: «Папа моего партнера тоже на Google Maps — стоит на пороге и курит. Некоторые снимки возвращаются до 2009 года. Он умер в 2021 году».
Другой добавил: «Фургон моего папы до сих пор стоит во дворе Google Maps».
«Мой дедушка до сих пор работает в саду для бабушки», — поделился еще один комментатор.
Google Maps была официально запущена 8 февраля 2005 года, а функция Street View появилась в 2007 году. Обычно панорамы обновляются каждые один-три года, хотя четкого графика нет. В то же время, сервис позволяет просматривать архивные изображения, сделанные ранее в том же месте.
Для Бобби этот случайный кадр стал не просто изображением, а живым воспоминанием. «Это одновременно больно и тепло», — пишут пользователи, называя историю «горько-сладкой».
