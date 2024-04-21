Увидели эти растения у себя на огороде — мгновенно выкорчевывайте: они истощают землю за сезон

Когда речь идет о борьбе с сорняками на огороде, стоит обратить внимание, что некоторые из них особенно опасны. В Украине есть растения, которые настолько агрессивны и быстро растут, что могут истощить землю уже за один сезон.

Бузинник пазушный

Это растение очень опасной угрозой для сельскохозяйственных угодий и даже здоровья человека. У многих взаимодействие с пыльцой ее цветов вызывает аллергические реакции, в том числе сенную лихорадку.

Бузинники пазушные / Фото: Фото из открытых источников

Бузинники пазушные засоряют огороды, поля и пастбища, при этом тормозят рост сельскохозяйственных культур, чем значительно уменьшают урожайность.

Это многолетнее растение способно произрастать на разных типах почв и происходит из Северной Америки. Заносится в Украину вместе с семенами сои, пшеницы, зерном кукурузы. Обладает резким неприятным запахом, которым отпугивает животных.

Ипомея плющевидная

Очень агрессивное растение, засоряющее огороды, поля, пахотные земли, сады. Она наносит вред не только сельскохозяйственным культурам, но и дикорастущей растительности.

Ипомея плющевидная / Фото: Фото из открытых источников

Процесс возделывания земли и удаления других сорняков значительно усложняются ее быстрым ростом, распространением и мощной, сильно разветвленной корневой системой. Основная проблема в том, что ипомея не только снижает урожай, но и засоряет собранный продукт. Распространяются семена с зерном кукурузы, сои, а также других культур.

Горец шершавый

Это сорняк, который очень быстро распространяется, чем наносит особый вред сельскохозяйственным культурам. На незастроенных участках это растение может даже повредить состояние почвы. Горец обычно конкурирует с другими растениями за питательные вещества и влагу, содержащиеся в земле.

Горец шершавый / Фото: Фото из открытых источников

Наиболее комфортно себя чувствует в хорошо увлажненных почвах. Это травянистое растение может достигать 2 м в высоту, чем полностью перекрывает солнечные лучи другим культурам. В Украину попадает вместе с зерном импортированной из Канады и США пшеницы.

Амброзия многолетняя и амброзия трехраздельная

Сорняк перекрывает прохождение солнечных лучей к сельскохозяйственным культурам, а еще может ухудшать вкус молока у коров, пасущихся на пастбищах, где растет амброзия. Для человека самым страшным является пыльца, которая считается мощным аллергеном. Когда дольки пыльцы попадают в глаза и нос даже здорового человека, это вызывает сильные болевые симптомы. Растение может вызвать приступы астмы.

Амброзия многолетняя и амброзия трехраздельная / Фото: Фото из открытых источников

Многолетняя амброзия распространяется корневищами, при этом семена образуют достаточно мало. Однако именно оно несет наибольшую угрозу, ведь в Украину попадает вместе с зерном и семенами культур, особенно клевера или люцерны.

Раймания рассеченая

Это растение способно засорить высадку абсолютно всех сельскохозяйственных культур. Она произрастает на пастбищах, полях, огородах, обочинах дорог. Распространяется по Украине через семена, которые часто располагаются между семенным материалом, в частности, в зерне.

Раймания рассеченая / Фото: Фото из открытых источников

Особенность раймании в небольших желтых цветочках. Может быть линейной или изогнутой. После отцветания появляются пушистые плоды, которые созревают, становятся гладкими.

Череда волосистая и дваждыперистая

Основное отличие от обычной череды, которая распространена в Украине, состоит в том, что эти виды являются карантинным сорняком в 40 странах мира. Они способны засорять какие-либо сельскохозяйственные культуры, а также растут на пастбищах.

Череда волосистая / Фото: Фото из открытых источников

Растение это однолетнее, то есть размножается только семенами, которые чаще всего попадают в Украину в грузах из Аргентины и Бразилии. Обычно в зерне кукурузы, сои.

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