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Увидели плесень на клубнике или малине: какую ошибку не стоит делать
Если среди свежих ягод появилась хотя бы одна заплесневевшая, важно правильно перебрать остальные. Некоторые плоды можно есть, но есть случаи, когда их лучше выбросить.
Увидеть плесень на нескольких ягодах в только что купленной упаковке — еще не повод сразу отправлять все в помойку. Часть клубники, малины или черники можно спасти, однако важно правильно перебрать плоды.
Об этом сообщило издание Simply Recipes.
Зарегистрированная диетология-нутрициолог Бонни Тауб-Дикс объясняет: прежде всего нужно убрать все ягоды, на которых заметна плесень. Вместе с ними лучше выбросить и те плоды, которые непосредственно касались испорченных.
Причина такой предосторожности заключается в особенностях мягких фруктов. По словам сооснователя StillTasty.com Дженис Ревелл, плесень способна распространяться внутрь ягоды, хотя внешне этого может быть незаметно. Поэтому снять или срезать пораженную часть недостаточно — сам заплесневелый плод есть не стоит. Аналогичные советы дает Министерство сельского хозяйства США (USDA).
Остальное содержание упаковки нужно перебрать отдельно. Если ягоды не имеют следов плесени и не стали мягкими, их можно оставить. Прежде чем есть такие плоды, их рекомендуют хорошо промыть.
Опасно ли случайно съесть ягоду с плесенью
Если человек случайно съел одну заплесневевшую ягоду, это не значит, что он непременно будет чувствовать себя плохо. Тауб-Дикс отмечает, что заболеть из-за такого случая маловероятно, однако рисковать и намеренно есть испорченные плоды не стоит.
В то же время плесень может представлять опасность для некоторых людей. Ревелл и USDA предупреждают о возможных аллергических реакциях и проблемах с дыханием. Если после употребления такого продукта возникла одышка, следует обратиться за помощью.
Что делать, чтобы ягоды дольше не портились
Уменьшить риск появления плесени можно еще при покупке. Если ягоды продаются в прозрачной упаковке, следует осмотреть их со всех сторон. В картонных коробках важно проверять не только сами плоды, но и упаковку: она должна оставаться сухой, в частности, на дне.
После покупки ягоды лучше держать в холодильнике и не мыть. Влага вместе с теплом способствует появлению плесени, поэтому промывать плоды следует уже перед тем, как их есть или использовать для приготовления блюд.
Свежие немытые ягоды способны пролежать в холодильнике до недели, хотя оптимально использовать их в течение двух-трех дней. Особенно быстро следует съедать нежные ягоды, в частности малину.
Если известно, что использовать весь запас вовремя не получится, ягоды можно заморозить. Еще один вариант, особенно вне сезона — покупать их уже замороженными. По словам Тауб-Дикс, по питательной ценности они не уступают свежим, в то же время сохраняются дольше и могут быть дешевле.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли замораживать хлеб, как правильно хранить его в морозильной камере и что происходит с продуктом после размораживания.