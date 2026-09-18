Увидели плесень на клубнике или малине: какую ошибку не стоит делать

Плесня на ягодах: можно ли есть остальное — ответ экспертов / © Associated Press

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Увидеть плесень на нескольких ягодах в только что купленной упаковке — еще не повод сразу отправлять все в помойку. Часть клубники, малины или черники можно спасти, однако важно правильно перебрать плоды.

Об этом сообщило издание Simply Recipes.

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Зарегистрированная диетология-нутрициолог Бонни Тауб-Дикс объясняет: прежде всего нужно убрать все ягоды, на которых заметна плесень. Вместе с ними лучше выбросить и те плоды, которые непосредственно касались испорченных.

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Причина такой предосторожности заключается в особенностях мягких фруктов. По словам сооснователя StillTasty.com Дженис Ревелл, плесень способна распространяться внутрь ягоды, хотя внешне этого может быть незаметно. Поэтому снять или срезать пораженную часть недостаточно — сам заплесневелый плод есть не стоит. Аналогичные советы дает Министерство сельского хозяйства США (USDA).

Остальное содержание упаковки нужно перебрать отдельно. Если ягоды не имеют следов плесени и не стали мягкими, их можно оставить. Прежде чем есть такие плоды, их рекомендуют хорошо промыть.

Опасно ли случайно съесть ягоду с плесенью

Если человек случайно съел одну заплесневевшую ягоду, это не значит, что он непременно будет чувствовать себя плохо. Тауб-Дикс отмечает, что заболеть из-за такого случая маловероятно, однако рисковать и намеренно есть испорченные плоды не стоит.

В то же время плесень может представлять опасность для некоторых людей. Ревелл и USDA предупреждают о возможных аллергических реакциях и проблемах с дыханием. Если после употребления такого продукта возникла одышка, следует обратиться за помощью.

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Что делать, чтобы ягоды дольше не портились

Уменьшить риск появления плесени можно еще при покупке. Если ягоды продаются в прозрачной упаковке, следует осмотреть их со всех сторон. В картонных коробках важно проверять не только сами плоды, но и упаковку: она должна оставаться сухой, в частности, на дне.

После покупки ягоды лучше держать в холодильнике и не мыть. Влага вместе с теплом способствует появлению плесени, поэтому промывать плоды следует уже перед тем, как их есть или использовать для приготовления блюд.

Свежие немытые ягоды способны пролежать в холодильнике до недели, хотя оптимально использовать их в течение двух-трех дней. Особенно быстро следует съедать нежные ягоды, в частности малину.

Если известно, что использовать весь запас вовремя не получится, ягоды можно заморозить. Еще один вариант, особенно вне сезона — покупать их уже замороженными. По словам Тауб-Дикс, по питательной ценности они не уступают свежим, в то же время сохраняются дольше и могут быть дешевле.

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Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли замораживать хлеб, как правильно хранить его в морозильной камере и что происходит с продуктом после размораживания.

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