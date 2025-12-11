Ужасный момент: парашют зацепился за крыло самолета (видео)

Парашют зацепился за крыло самолета / © Скриншот

Австралийское бюро транспорта и безопасности (ATSB) опубликовало потрясающие кадры произошедшего в Дальнем Северном Квинсленде инцидента. На видео заметно как парашютист боролся за жизнь, зависнув под самолетом после случайного раскрытия запасного парашюта.

Детонация в воздухе

Инцидент произошел во время третьего кругового рейса клуба свободного падения Far North 20 сентября. Самолет Cessna Caravan с 17 парашютистами вылетел из аэропорта Талли для планового прыжка с высоты 15 000 футов.

Когда первый парашютист стал выходить из самолета, ручка его запасного парашюта зацепилась за закрылок крыла. Это привело к мгновенному и непреднамеренному развертыванию запасного купола. Внезапная сила отбросила парашютиста назад, его ноги ударились о горизонтальный стабилизатор самолета, нанеся ему травмы и существенно повредив самолет. Запасной парашют запутался вокруг хвостового оперения, и прыгун завис под самолетом.

Героизм в воздухе и на земле

Пилот поначалу не осознавал ситуации, заметив лишь неожиданное падение скорости и необходимость значительных усилий по удержанию самолета. После того, как ему сообщили о парашютисте на хвосте, он смог частично стабилизировать управление.

Парашютист, имевший более 2000 прыжков, менее чем за минуту использовал свой крючковый нож, чтобы перерезать 11 строп и освободиться от запутанного купола. Он перешел в свободное падение и вскрыл основной парашют. Также парашютист справился с остатками парашюта и безопасно приземлился. Он получил только порезы и синяки голеней.

В этой ситуации пилот смог безопасно направить и посадить самолет, несмотря на поломку. Главный комиссар ATSB Ангус Митчелл подчеркнул, что этот инцидент доказал критическую важность бдительности парашютистов при выходе из самолета. После инцидента клуб Far North обязал всех прыгунов носить крючковые ножи и обновил свои процедуры безопасности и контрольные списки.

