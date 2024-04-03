Уже через два месяца соберете первый урожай: ультраранний сорт арбуза, который стоит посадить в этом году

Если вы ищете ранние сорта арбуза, которые очень быстро прорастут и дадут вкусный урожай уже через два месяца после появления ростков, стоит обратить внимание на советы специалистов.
О разных сортах арбузов, которые стоит посадить на своем участке уже в этом году, рассказали специалисты из Telegram-канала "Усадьба UA".
Самые сладкие сорта арбузов
Посадите следующие сорта:
- Варда F1 – очень сладкие плоды, отличающиеся сочностью.
- Ред Стар F1 – носит неприхотливый характер, отличается долгими сроками плодоношения.
- Изумруд F1 – гибрид раннеспелый, устойчиво переносит засуху и имеет защиту от некоторых грибковых заболеваний.
Ультраранные сорта арбузов
Если вы хотите собрать урожай как можно быстрее, лучше сажать:
- Трофи F1 – уже через 62 дня после высадки рассады вы соберете первые сочные плоды.
- Топ Ган F1 – ультраранний гибрид, плоды которого появляются через 60 дней после высадки рассады.
- Колумбия F1 — сможете полакомиться вкусными и сочными плодами через 67 дней после высадки рассады.
Лучшие сорта арбуза для крупных плодов
Если вы мечтаете получить большие плоды сочных арбузов, высаживайте следующие сорта:
- Чарльстон Грей – сорт отличается неприхотливостью, легко выращивать на собственном участке.
- Талисман F1 – считается раннеспелым сортом с большими плодами, который растет даже при неблагоприятных условиях.
- Фарао F1 — очень популярный гибрид среди украинских огородников, обладает высокой устойчивостью к непогоде и грибкам, отличается мощным ростом побегов.
Выбрав правильный сорт, вы сможете наслаждаться вкусными и сочными арбузами, выращенными на собственном участке.
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