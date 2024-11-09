Уже через месяц ваша герань укроется листочками и цветами: что нужно сделать с растением

Герань, или пеларгония, является очень популярным комнатным растением среди украинцев. Хотя она и отличается неприхотливостью, однако нужно проводить прищипывание герани, чтобы растение лучше росло и цветуло весь год.

Цветоводы утверждают, что без некоторых манипуляций у вас точно не получится вырастить здоровую и пышную герань. Ведь только правильное и своеобразное прищипывание поможет растению "куститься", а не вытягиваться.

Прищипывание герани производится на стадии, когда растение уже имеет 6-8 настоящих листочков. Однако нужно не просто удалить верхушку. Очень важно отыскать точку роста и отщипнуть именно ее.

Эту верхнюю почку удаляют вместе с листом, используя обычные маникюрные ножницы. После каждого растения инструмент не забывайте дезинфицировать. Срез должен быть четким. Ногтями прищипывать растение не стоит, поскольку вы только травмируете герань, из-за чего оно может погибнуть.

Почему так важно прищипывать цветок? Эксперты говорят, что удаление верхушки и листьев помогают герани остановить свой рост вверх. При этом "спящие" почки просыпаются, активируется рост боковых побегов. Растение становится кустом, а не тянется вверх.

Очень важно после прищипывания дополнительно обработать срез зеленкой, золой или йодом. Поставьте горшок с растением на солнечное место и внесите любое комплексное удобрение.

Прищипывать можно даже тогда, когда герань готовится цвести, но вам не нравится, что она мало пышная. Тогда прищипывают цветочный побег вместе с точкой роста. Цветок не будет тратить свои силы на бутоны, а пустит их на наращивание побегов. Впоследствии она снова выпустит цветочные побеги, однако их будет гораздо больше.

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