Уже не 19 декабря – когда День святого Николая по новому календарю: дата, история праздника и традиции

День святого Николая — важный религиозный праздник, популярный в разных странах мира. Украинцы традиционно относятся к нему с особым трепетом, а дети обязательно ждут подарки под подушкой.

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь даты многих церковных праздников изменились. Изменения коснулись и любимого события всех детей — Дня святого Николая. Когда святой принесет подарки под подушку в 2023 году — подскажет ТСН.ua.

День святого Николая в 2023 году: новая дата

Теперь украинцы будут праздновать День святого Николая 6 декабря (вместо 19 декабря, как было раньше). В 2023 году этот день выпадает на среду. Поэтому святой посетит дома украинцев и положит свои подарки детям под подушки в ночь на среду. Именно с этого дня начинается цикл зимних праздников в Украине.

История Дня святого Николая: откуда пришел святой

Согласно церковным преданиям, святой Николай был реальным человеком, родившимся примерно между 270 и 286 годами в городе Патаре на полуострове Ликия (ныне Турция). Его родители, Феофан и Нонна, были богатыми людьми, настоящими христианами. Вот поэтому с самого рождения они растили отпрыска в религиозной атмосфере, окрестив сходу, что в те времена было редкостью.

Николай вырос аскетическим и довольно щедрым мужчиной, который пытался помогать всем, кто в этом нуждался. Во взрослом возрасте он переселился в город Мира, где решил посвятить себя наукам. Но именно там его дядя, бывший епископом, рукоположил племянника в священники. Вскоре после достижения совершеннолетия Николай остался без родителей. Все свое наследство он потратил на помощь беднякам, принося в их дома игрушки, теплые вещи и т.д.

Все свои дела Николай делал тайно, но однажды горожанам все же удалось его выследить. Узнав, кто совершает все эти добрые поступки, люди решили, что Николай должен стать их епископом. В 325 году он даже посетил Первый Вселенский Собор в Никее с участием императора Константина Великого.

Николай успел совершить немало хороших дел за свою жизнь: он освобождал пленных, спасал от казни невиновных, помогал бедным, особенно детям. Именно благодаря этому он и стал одним из самых почитаемых святых.

День святого Николая: традиции

День святого Николая: подарки детям / Фото: pixabay.com

Впервые отмечать День святого Николая начали в средневековой Германии. Родители традиционно дарили детям лакомство, теплую одежду, игрушки, школьные принадлежности и т.д. Чтобы малыши поверили, что все эти подарки приносит святой, они подкладывали их тайно и поздно ночью. Впоследствии обычай праздновать День святого Николая распространился на другие страны, в частности, в соседнюю Польшу, откуда, по мнению историков, пришел к украинцам.

Существует еще одна красивая легенда: будто обычай, который популярен во многих западных странах, вешать на Николая носки на камин, куда святой кладет ночью свои подарки, появился, когда реальный епископ решил помочь трем бедным сестрам, которых никто не хотел брать в брак. Ночью Николай подбросил им три мешочка с золотом, которые попали в носки, которые висели на камине и сушились.

В Украине за годы существования образовались традиции празднования святого Николая. В частности, крестьяне на Слобожанщине собирались вместе после службы в церкви и варили пиво. А для детей готовили особое печенье, которое называли "николайчиками".

На Харьковщине в День святого Николая проводят трехдневные праздники Николая, готовят компот и кутью.

На Подолье было принято ждать "полазника" — человек с положительной энергией, который должен первым зайти в дом в этот день.

Еще одной интересной традицией есть обычай мириться со своими врагами. Девушки, которые собирались под венец, обязательно в этот день наводили порядок в сундуках, готовя одежду и украшения, в которых потом встречали сватов. Мужчины утром просыпались первыми и выходили во двор, чтобы обойти хозяйство, накормить скот. А в Киевской области домашних животных дополнительно окропляли освященной водой, чтобы они не болели зимой.

Со временем появилась традиция, которая существует и сейчас, а именно написание писем к святому. Дети пишут свои тайные желания, перечисляют все добрые и плохие дела, которые они делали в этом году, и оставляют письмо Николаю. Ночью на день празднования он приносит подарки и тихонько выкладывает их под подушку или у кровати.

Почему Николая празднуют дважды в год

Возможно, некоторые об этом не знают, но святого Николая вспоминают дважды в год. Не только 6 декабря (19 декабря по старому календарю), но и 9 мая (22 мая по старому календарю). Именно в этот день мощи святого перенесли в Бари (современная Италия). В народе этот праздник часто называют "пожилой Николай". Существует даже интересная легенда, чему Николаю посвятили целых два дня в году.

Как-то во время проливного дождя застрял в грязи телегу крестьянина. Мужчина не мог вытащить его своими силами, поэтому попросил о помощи прохожих. Первым оказался святой Касьян, но спешил на встречу с Богом, поэтому отказался помочь. Вторым был святой Николай, который, не долго думая, помог вытащить телегу.

Когда Николай пришел на встречу к Богу, Тот спросил его, почему одежда грязная. Николай рассказал, как он помог нуждающемуся. Тогда Бог спросил Касьяна, почему тот не остановился, чтобы помочь. И святой ответил, что очень торопился и не хотел опоздать на встречу. Именно поэтому Господь подарил святому Николаю дважды в год.

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