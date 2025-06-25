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Уже не 7 августа: когда будем праздновать Успение Пресвятой Анны по новому календарю
Летом верующие традиционно празднуют Успение Пресвятой Анны, вспоминая женщину, подарившую христианству Деву Марию. После перехода на новый юлианский календарь дата праздника изменилась.
В этом году украинцы уже во второй раз будут праздновать этот важный церковный праздник по новому календарю. Когда именно — рассказываем в статье.
Успение Пресвятой Анны: что мы знаем о празднике
Святая праведная Анна, родившаяся в семье священника, жила вместе с мужем Иоакимом в городе Назарет. Их супружеская жизнь была омрачена долгим отсутствием детей — в тогдашнем обществе это считалось глубоким позором. Несмотря на тяжелые душевные переживания, Анна и Иоаким не оставляли надежды, постоянно молились и полагались на волю Божию.
Однажды, во время религиозного праздника в Иерусалимском храме, Иоаким подвергся унижению — священник отказался принять его жертву, считая бездетность доказательством немилости Божией. Глубоко расстроенный, Иоаким отправился в одиночество, в пустыню, чтобы там в тишине молить Господа о милости. Тем временем Анна осталась дома и тоже усилила молитвы.
Вскоре ангел Господень явился супругам с радостным известием: Бог услышал их мольбы, и вскоре родится дочь, через которую благословение сойдет во весь род человеческий. Так появилась на свет Пресвятая Дева Мария — будущая Матерь Иисуса Христа, Спасителя мира.
Известно, что праведная Анна прожила до 70 лет.
Когда празднуем святой Анны по новому календарю
С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины вместе с Украинской греко-католической церковью официально перешла на новый юлианский календарь. В результате этого перехода большинство церковных праздников стали отмечаться на 13 дней раньше, чем по предыдущему юлианскому стилю.
К примеру, Успение святой праведной Анны традиционно приходилось на 7 августа по старому календарю. Однако согласно новому исчислению, этот праздник теперь чествуют 25 июля. Именно в этот день, в 2025 году, верующие будут молиться святой Анне, вспоминая ее праведную жизнь и упокоение.
Что нельзя делать в Успении Пресвятой Анны
В день Успения праведной Анны, который имеет особое значение в православной традиции, верующим советуют воздержаться от грубых слов, брани и негативных мыслей. Считается, что зло, сказанное или сделанное в этот день, может обернуться болезнями и неурядицами как для самого человека, так и для его семьи. Вместо этого важно творить добро, делиться теплом и искренностью.
Также не стоит отдаваться лени. Говорят, что даже небольшая, но искренняя работа в этот день приносит не только пользу, но и внутреннюю радость и благословение.
Согласно народной традиции, именно на этот праздник хозяева начинали копать первый молодой картофель. А еще — отправлялись в лес за грибами. Вечернее угощение из лесных даров считалось данью благодарности за щедрость природы.
Если в этот день небо было серым и пасмурным, то ожидали суровой, морозной зимы. Если шел дождь, то зима обещала быть мягкой, но снежной.