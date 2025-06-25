Уже не 7 августа: когда будем праздновать Успение Пресвятой Анны по новому календарю

Когда Успение Пресвятой Анны 2025 года / © Pixabay

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В этом году украинцы уже во второй раз будут праздновать этот важный церковный праздник по новому календарю. Когда именно — рассказываем в статье.

Успение Пресвятой Анны: что мы знаем о празднике

Святая праведная Анна, родившаяся в семье священника, жила вместе с мужем Иоакимом в городе Назарет. Их супружеская жизнь была омрачена долгим отсутствием детей — в тогдашнем обществе это считалось глубоким позором. Несмотря на тяжелые душевные переживания, Анна и Иоаким не оставляли надежды, постоянно молились и полагались на волю Божию.

Однажды, во время религиозного праздника в Иерусалимском храме, Иоаким подвергся унижению — священник отказался принять его жертву, считая бездетность доказательством немилости Божией. Глубоко расстроенный, Иоаким отправился в одиночество, в пустыню, чтобы там в тишине молить Господа о милости. Тем временем Анна осталась дома и тоже усилила молитвы.

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Вскоре ангел Господень явился супругам с радостным известием: Бог услышал их мольбы, и вскоре родится дочь, через которую благословение сойдет во весь род человеческий. Так появилась на свет Пресвятая Дева Мария — будущая Матерь Иисуса Христа, Спасителя мира.

Известно, что праведная Анна прожила до 70 лет.

Когда празднуем святой Анны по новому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины вместе с Украинской греко-католической церковью официально перешла на новый юлианский календарь. В результате этого перехода большинство церковных праздников стали отмечаться на 13 дней раньше, чем по предыдущему юлианскому стилю.

К примеру, Успение святой праведной Анны традиционно приходилось на 7 августа по старому календарю. Однако согласно новому исчислению, этот праздник теперь чествуют 25 июля. Именно в этот день, в 2025 году, верующие будут молиться святой Анне, вспоминая ее праведную жизнь и упокоение.

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Что нельзя делать в Успении Пресвятой Анны

В день Успения праведной Анны, который имеет особое значение в православной традиции, верующим советуют воздержаться от грубых слов, брани и негативных мыслей. Считается, что зло, сказанное или сделанное в этот день, может обернуться болезнями и неурядицами как для самого человека, так и для его семьи. Вместо этого важно творить добро, делиться теплом и искренностью.

Также не стоит отдаваться лени. Говорят, что даже небольшая, но искренняя работа в этот день приносит не только пользу, но и внутреннюю радость и благословение.

Согласно народной традиции, именно на этот праздник хозяева начинали копать первый молодой картофель. А еще — отправлялись в лес за грибами. Вечернее угощение из лесных даров считалось данью благодарности за щедрость природы.

Если в этот день небо было серым и пасмурным, то ожидали суровой, морозной зимы. Если шел дождь, то зима обещала быть мягкой, но снежной.

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