Уже не в сентябре: когда украинцы будут праздновать Усекновение председателя Ивана Предтечи в 2025 году

Когда Усекновение председателя Иоанна Крестителя 2025 года / © Фото из открытых источников

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В этот день верующие обращаются к святому Иоанну с просьбами о духовном и телесном исцелении, искренне молясь об исцелении и защите. Узнайте, когда именно в Украине будут чествовать Усекновение главы Ивана Предтечи в 2025 году.

Усекновение председателя Иоанна Крестителя: история

Святой пророк Иоанн бесстрашно разоблачал царя Ирода за греховную связь с Иродиадой — женой собственного брата, которую тот беззастенчиво привел в свой дом. За правдивое слово Ивана было заключено в тюрьму. Во время пышного пира по случаю собственного дня рождения Ирод пригласил к танцу юную Саломею — дочь Иродиады. Танец девушки настолько поразил царя, что он торжественно поклялся исполнить любое ее желание. Подстрекаемая матерью, Саломея жестоко попросила принести ей голову Иоанна Крестителя на блюде.

Несмотря на внутренний страх перед народным осуждением, Ирод не решился нарушить обещания — и вскоре была совершена казнь. Ученики пророка похоронили его честное тело с уважением, а самой Саломее, по преданию, суждено было вскоре погибнуть трагически: зимой, во время прогулки, она провалилась под лед и утонула, будто сама природа отплатила ей за жестокость.

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Когда празднуем Усекновение глава Ивана Предтечи по новому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь официально перешли на новоюлианский церковный календарь. В результате этого большинство религиозных дат сместилось на 13 дней раньше, чем по старому стилю.

Если раньше Усекновения председателя Ивана Предтечи отмечали 11 сентября, то теперь, по обновленному календарю, этот праздник приходится на 29 августа. Именно в этот день в 2025 году верующие будут чтить память пророка и крестителя Господня.

Какие традиции праздника существуют: что можно и нельзя делать

Церковное чествование. В день Усекновения главы Иоанна Крестителя во всех храмах совершаются торжественные богослужения. Верующие с искренней молитвой обращаются к святому, прося о духовном укреплении, очищении от грехов и милости Божией, вспоминая его жертвенный подвиг во имя правды.

Строгий пост. Этот праздник носит особенно аскетический характер — день строгого поста. Церковь призывает воздержаться от всякой скоростной пищи: мяса, молочных продуктов и даже рыбы. В христианских домах готовят исключительно песни — как внешнее проявление духовной сосредоточенности и смирения.

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Молитва о умерших. Этот день также считается временами особой памяти по усопшим. Верующие молятся за упокой душ покойных родственников и знакомых, а в отдельных местностях организуют поминальные трапезы — как проявление любви и благодарности к отошедшим в вечность.

29 августа — особый день для искренних молитв, когда следует обратиться к святому с просьбами о защите, очищении от грехов, укреплении духа и поддержке в жизненных испытаниях.

В этот день существует запрет на употребление продуктов, имеющих круглую форму или символизирующих голову — например, капусту, арбузы, хлебцы или яблоки. Такой обычай связан с памятью о Усекновении председателя Ивана Предтечи, и этот запрет имеет обереговое и символическое значение.