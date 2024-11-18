Уже совсем скоро понадобится: блогер рассказал, как быстро очистить лед из лобового стекла автомобиля

С первыми заморозками у водителей возникает серьезная сезонная проблема – намерзание льда на лобовом стекле. Как правило, на очистку окон уходит много времени. А это не слишком удобно, когда вы утром спешите по делам.

Пользователь TikTok с ником @Rugesauto поделился со своими подписчиками простым способом, как быстро разморозить лед на лобовом стекле.

Метод содержит всего три этапа, а потому вы не будете тратить лишнее время утром, когда нужно спешить по своим делам. Надо сделать такое.

Сначала включите обогрев лобового стекла. Он включается с помощью специальной кнопки, которая расположена на панели и имеет изображение трех направленных вверх стрелок.

Теперь следует включить в полную мощность печку и сразу активировать кондиционер. С помощью обогревателя температура внутри салона быстро повысится, а кондиционер высушит воздух, чем лишит лишнюю влагу. Это очень важно, поскольку чрезмерный конденсат может стать причиной появления плесени.

Последний шаг состоит в том, чтобы выключить рециркуляцию воздуха. Тогда в салон начнет активно заходить свежий воздух с улицы, что поможет значительно снизить концентрацию углекислого газа.

Вот и все манипуляции. Уже через несколько минут вы сможете ехать на работу или в другое место.

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