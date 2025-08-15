- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 658
- Время на прочтение
- 2 мин
Уже в сентябре соберете богатый урожай: лучшие сорта огурцов, которые следует сеять в августе
Многие огородники считают, что после июля огурцы сеять уже поздно. Но профессиональные агрономы уверяют, что августовский посев — это отличная возможность получить свежие, сочные и хрустящие плоды уже в сентябре. Главное, правильно выбрать сорта, быстро созревающие и устойчивые к осенним перепадам температур.
Почему стоит сеять огурцы в августе
Удлинение сезона свежих овощей. Вы будете собирать молодые плоды, когда летние огурцы уже отплодоносили.
Меньше вредителей. В осенний период активность насекомых-вредителей заметно снижается.
Более вкусные плоды. Общеизвестный факт — у сентябрьских огурцов более плотная мякоть и более насыщенный аромат.
Какие лучшие сорта огурцов для поздней посадки
«Мировель F1». Раннеспелый гибрид, дает первый урожай уже через 38-40 дней после восхождения. Плоды небольшие, идеальны для маринования и свежих салатов.
«Криспин F1». Этот сорт огурцов устойчив к перепадам температур и мучнистой росе. Имеет сладковатый вкус без горечи, отлично подходит для осенних заготовок.
«Кураж F1». Один из популярнейших гибридов для осеннего выращивания. Формирует много завязей, огурцы вырастают длинными и ровными.
«Кукушка F1». Огурцы этого сорта быстро созревают, даже в короткий световой день. Плоды обладают приятным свежим вкусом и хрустящей текстурой.
«Конни F1». Компактный куст, дающий стабильный урожай даже в прохладную погоду. Огурцы растут небольшими, с тонкой кожурой.
Как правильно выращивать огурцы в августе
Сейте в тёплую почву, не ниже +18 °C, накрывайте грядку агроволокном для сохранения тепла.
Выбирайте солнечные участки или места, где растения будут защищены от ветра.
Поливайте теплой водой и не допускайте пересыхания грунта.
Питайте калийно-фосфорными удобрениями для быстрого формирования завязи.
Убирайте старые листья для лучшей вентиляции и профилактики болезней.