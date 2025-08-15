ТСН в социальных сетях

Уже в сентябре соберете богатый урожай: лучшие сорта огурцов, которые следует сеять в августе

Многие огородники считают, что после июля огурцы сеять уже поздно. Но профессиональные агрономы уверяют, что августовский посев — это отличная возможность получить свежие, сочные и хрустящие плоды уже в сентябре. Главное, правильно выбрать сорта, быстро созревающие и устойчивые к осенним перепадам температур.

Какие огурцы лучше сеять в августе

Почему стоит сеять огурцы в августе

  • Удлинение сезона свежих овощей. Вы будете собирать молодые плоды, когда летние огурцы уже отплодоносили.

  • Меньше вредителей. В осенний период активность насекомых-вредителей заметно снижается.

  • Более вкусные плоды. Общеизвестный факт — у сентябрьских огурцов более плотная мякоть и более насыщенный аромат.

Какие лучшие сорта огурцов для поздней посадки

  • «Мировель F1». Раннеспелый гибрид, дает первый урожай уже через 38-40 дней после восхождения. Плоды небольшие, идеальны для маринования и свежих салатов.

  • «Криспин F1». Этот сорт огурцов устойчив к перепадам температур и мучнистой росе. Имеет сладковатый вкус без горечи, отлично подходит для осенних заготовок.

  • «Кураж F1». Один из популярнейших гибридов для осеннего выращивания. Формирует много завязей, огурцы вырастают длинными и ровными.

  • «Кукушка F1». Огурцы этого сорта быстро созревают, даже в короткий световой день. Плоды обладают приятным свежим вкусом и хрустящей текстурой.

  • «Конни F1». Компактный куст, дающий стабильный урожай даже в прохладную погоду. Огурцы растут небольшими, с тонкой кожурой.

Как правильно выращивать огурцы в августе

  • Сейте в тёплую почву, не ниже +18 °C, накрывайте грядку агроволокном для сохранения тепла.

  • Выбирайте солнечные участки или места, где растения будут защищены от ветра.

  • Поливайте теплой водой и не допускайте пересыхания грунта.

  • Питайте калийно-фосфорными удобрениями для быстрого формирования завязи.

  • Убирайте старые листья для лучшей вентиляции и профилактики болезней.

