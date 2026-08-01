Ужин из баклажанов за 20 минут: три сытных блюда на сковороде

Баклажаны / © Credits

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Для быстрого ужина выбирайте небольшой баклажан и нарежьте его тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Ниже — три отдельных варианта для одной большой сковороды — с тофу, консервированной фасолью и мягким сыром.

Указанное время является ориентировочным: оно рассчитано на одну-две порции, заранее подготовленные продукты и хорошо разогретую сковороду. Если нужно мыть, чистить и нарезать все ингредиенты уже во время приготовления, время может увеличиться на несколько минут.

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Как уложиться в 20 минут

Поставьте сковороду на сильный огонь ещё до того, как закончите нарезку. Нарезайте баклажан одинаковыми кусочками, чтобы он приготовился одновременно. Не перегружайте сковороду, при необходимости обжаривайте овощи в два захода, иначе они будут тушиться в собственном соку.

Вот такой удобный порядок:

0–4 минуты — нарезка и приготовление соуса;

4–11 минут — обжаривание баклажана и основного ингредиента;

11–17 минут — добавление овощей и заправки;

17–20 минут — окончательная приправка и подача.

Соус или зелень можно приготовить параллельно с обжариванием.

Стир-фрай с баклажаном, цуккини и тофу

Ингредиенты: баклажан, небольшой цуккини, 150–200 г плотного тофу, 1–2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 чайная ложка мёда или сахара, растительное масло, перец и зелёный лук.

Нарежьте баклажан и цуккини брусочками, а тофу — кубиками. Обжарьте тофу в течение 4 минут до золотистой корочки и переложите на тарелку. В ту же сковороду налейте ещё немного масла, добавьте баклажан и готовьте 4 минуты, помешивая.

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Добавьте цуккини и чеснок, жарьте ещё 3 минуты. Переверните тофу, влейте смесь соевого соуса с мёдом, перемешайте и держите на огне 2 минуты. Еще 3 минуты оставьте на окончательную приправу и подачу — в общей сложности получается примерно 20 минут.

Баклажан с фасолью и помидорами

Ингредиенты: баклажан, 200 г консервированной белой фасоли, небольшая луковица, 1 помидор или 100 г помидоров в собственном соку, 1 зубчик чеснока, паприка, растительное масло, соль и перец.

Слейте жидкость с фасоли, промойте её и подготовьте овощи. Нарежьте баклажан небольшими кубиками, лук — мелко, помидор — кусочками. На раскаленной сковороде обжарьте лук с баклажаном в течение 5 минут, помешивая.

Добавьте фасоль, паприку и чеснок, перемешайте и готовьте ещё 5 минут. Добавьте помидоры, посолите и поперчите, после чего оставьте блюдо на огне на 3 минуты, чтобы соус загустел. Четыре минуты уйдут на подготовку, ещё 3 — на подачу: общее время составляет примерно 20 минут.

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Баклажан-гриль с мягким сыром и свежей заправкой

Ингредиенты: баклажан, 120–150 г мягкого сыра, огурец или несколько помидоров черри, горсть зелени, 1 столовая ложка йогурта, лимонный сок, растительное масло, соль и перец.

Нарежьте баклажан вдоль на ломтики толщиной около 1 см. Смешайте йогурт с лимонным соком, солью и перцем, а огурец или помидоры нарежьте для свежей заправки.

Смажьте ломтики растительным маслом и обжарьте на хорошо разогретой гриль-сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Если ломтики не помещаются в один слой, обжаривайте их двумя партиями: в общей сложности на это уйдет около 12 минут.

Выложите горячий баклажан на тарелку, добавьте мягкий сыр, овощи, зелень и йогуртовую заправку. Четыре минуты уйдет на подготовку, 12 — на жарку, еще 4 — на подачу; всего — примерно 20 минут.

Нужно ли солить баклажаны перед жаркой

Для быстрого ужина предварительное маринование не является обязательным. Оно может понадобиться, если овощ имеет горьковатый вкус или нарезан крупными кусками, но тогда баклажан придётся выдержать и промокнуть, что увеличит время приготовления.

Тонкая нарезка, высокая температура и умеренное количество масла позволяют сразу переходить к жарке на сковороде. Если овощ начинает быстро темнеть, убавьте огонь; если он выделяет много сока — не накрывайте его крышкой.

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