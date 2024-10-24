Узнайте по дате рождения, кто ваш святой покровитель и какая икона-заступница вас оберегает

Дата рождения может рассказать о нас и нашей судьбе много интересного.

После крещения все христиане получают святых покровителей, ангелов-хранителей, из числа реальных личностей, канонизированных за свои праведные деяния и личные добродетели. Рассказываем, каких покровителей вы имеете по дате рождения, какая икона-заступница вас оберегает.

Как определить по дате рождения, кто ваш святой покровитель, какая икона-заступница

С 22 декабря по 20 января. Рожденных в эти дни оберегают святые Афанасий и Кирилл, а защищают иконы Божией Матери — "Владимирская" и "Неопалимая Купина".

Рожденных в эти дни оберегают святые Афанасий и Кирилл, а защищают иконы Божией Матери — "Владимирская" и "Неопалимая Купина". С 21 января по 20 февраля. Защитниками родившихся в эти дни будут святой Сильвестр и преподобный Серафим Саровский, а икона-заступница Божией Матери — "Державная".

Защитниками родившихся в эти дни будут святой Сильвестр и преподобный Серафим Саровский, а икона-заступница Божией Матери — "Державная". С 21 января по 20 февраля. Этих людей с рождения будут охранять святые Афанасий и Кирилл, иконами-защитницами будут "Владимирская" и "Неопалимая Купина".

Этих людей с рождения будут охранять святые Афанасий и Кирилл, иконами-защитницами будут "Владимирская" и "Неопалимая Купина". С 21 февраля по 20 марта. Для тех, кто родился в эти числа, покровительницей будет икона Иверской Божией Матери, а ангелами-хранителями – святые Алексий и Мелетий Антиохийский.

Для тех, кто родился в эти числа, покровительницей будет икона Иверской Божией Матери, а ангелами-хранителями – святые Алексий и Мелетий Антиохийский. С 21 марта по 20 апреля. Родившимся в эти даты нужно просить защиты у иконы Казанской Божьей Матери, ангелами-хранителями будут святые Софроний и Преподобный Георгий.

Родившимся в эти даты нужно просить защиты у иконы Казанской Божьей Матери, ангелами-хранителями будут святые Софроний и Преподобный Георгий. С 21 апреля по 20 мая. Иконами-заступницами этих людей будут "Способница грешных" и Иверской Божией Матери, будут оберегать святые Стефан и Тамара, апостол Иоанн Богослов.

Иконами-заступницами этих людей будут "Способница грешных" и Иверской Божией Матери, будут оберегать святые Стефан и Тамара, апостол Иоанн Богослов. С 21 мая по 21 июня. Родившимся в эти дни следует просить покровительства икон Божией Матери "Взыскание погибших", "Неопалимая Купина" и "Владимирская". Ангелом-хранителем будет святой Константин.

Родившимся в эти дни следует просить покровительства икон Божией Матери "Взыскание погибших", "Неопалимая Купина" и "Владимирская". Ангелом-хранителем будет святой Константин. С 22 июня по 22 июля. Родившихся в эти дни охраняет святой Кирилл, а покровительницами будут иконы "Всех скорбящих радость" и Казанской Божией Матери.

Родившихся в эти дни охраняет святой Кирилл, а покровительницами будут иконы "Всех скорбящих радость" и Казанской Божией Матери. С 23 июля по 23 августа. Этих людей защищает икона "Покров Пресвятой Богородицы", а их ангел-хранитель — святой Николай Угодник.

Этих людей защищает икона "Покров Пресвятой Богородицы", а их ангел-хранитель — святой Николай Угодник. С 24 августа по 23 сентября. Родившимся в эти числа нужно просить покровительства у икон "Неопалимая Купина" и "Страстный", ангелами-хранителями будут святые Александр, Иван и Павел.

Родившимся в эти числа нужно просить покровительства у икон "Неопалимая Купина" и "Страстный", ангелами-хранителями будут святые Александр, Иван и Павел. С 24 сентября по 23 октября. Ангелом-хранителем этих людей будет Сергей Радонежский. Заступничества следует просить у икон Почаевской Божией Матери, "Неопалимая Купина" и "Воздвижение Христа Господня".

Ангелом-хранителем этих людей будет Сергей Радонежский. Заступничества следует просить у икон Почаевской Божией Матери, "Неопалимая Купина" и "Воздвижение Христа Господня". С 24 октября по 22 ноября. Родившихся в эти даты защищает святой Павел, а покровительство будет от икон Божией Матери "Скоропослушница" и "Иерусалимская".

Родившихся в эти даты защищает святой Павел, а покровительство будет от икон Божией Матери "Скоропослушница" и "Иерусалимская". С 23 ноября по 21. Все рожденные в эти дни покровительствуют иконам Божией Матери "Тихвинская" и "Знамение". Ангелами-хранителями для этих людей будут святой Николай Угодник и святая Варвара.

Также в каждом доме желательно иметь икону Иверской Пресвятой Богородицы, которая будет защищать жилище от недоброжелателей и зла.

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