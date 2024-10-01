Узнайте по дате своего рождения, какая у вас аура: что значит ее цвет

Дата нашего рождения действительно несет в себе очень важную информацию о нашей судьбе.

Рассказываем, как узнать, какого цвета ваша аура и что она означает, ссылаясь на материал ресурса "Радио Трек".

Чтобы произвести расчет, нужно составить все цифры даты своего рождения, пока не выйдет однозначное число. Например, дата рождения 14.11.1998 года, составляем цифры 1+4+1+1+1+9+9+8=34, 3+4=7. Каждая цифра соответствует цвету ауры.

Какие цвета ауры человека: что означают

Цифра 1. Красный цвет символизирует активность, страсть, могущество и верность. Такой цвет означает, что вы обладаете потенциалом лидера, мощной сексуальностью и любите признание.

Красный цвет символизирует активность, страсть, могущество и верность. Такой цвет означает, что вы обладаете потенциалом лидера, мощной сексуальностью и любите признание. Цифра 2. Желтый цвет означает, что человек родился, чтобы быть здоровым и счастливым. Он доброжелателен, искренний, с уважением относится к другим, готов идти навстречу и прощать ошибки.

Желтый цвет означает, что человек родился, чтобы быть здоровым и счастливым. Он доброжелателен, искренний, с уважением относится к другим, готов идти навстречу и прощать ошибки. Цифра 3. Оранжевый цвет несет в себе могущество. Люди с такой аурой уверены в своих силах, целеустремленные и настойчивые. Уважают родственные связи и очень привязаны к своему дому.

Оранжевый цвет несет в себе могущество. Люди с такой аурой уверены в своих силах, целеустремленные и настойчивые. Уважают родственные связи и очень привязаны к своему дому. Цифра 4. Зеленый цвет – символ силы, активности и высоких интеллектуальных способностей. Имеющие такой цвет ауры могут помогать другим, ценят дружеские и родственные связи.

Зеленый цвет – символ силы, активности и высоких интеллектуальных способностей. Имеющие такой цвет ауры могут помогать другим, ценят дружеские и родственные связи. Цифра 5. Голубой цвет ауры указывает на то, что человеку необходимо поработать на своей самооценкой и избавиться от страхов. Поскольку это мешает им делать правильные выборы, что отрицательно сказывается на их самореализации как в отношениях, так и в карьере.

Голубой цвет ауры указывает на то, что человеку необходимо поработать на своей самооценкой и избавиться от страхов. Поскольку это мешает им делать правильные выборы, что отрицательно сказывается на их самореализации как в отношениях, так и в карьере. Цифра 6. Синий цвет ауры имеют творческие личности. Владельцы такой ауры посвящают много времени своему духовному развитию. Им важно быть наставниками, чтобы передавать свои знания и мудрость другим.

Синий цвет ауры имеют творческие личности. Владельцы такой ауры посвящают много времени своему духовному развитию. Им важно быть наставниками, чтобы передавать свои знания и мудрость другим. Цифра 7. Фиолетовый цвет ауры символизирует развитую интуицию и духовность. Это люди-проводники, которым важно жить в гармонии с собой, вселенной и другими людьми. Они имеют творческое воображение, умеют считывать информацию из пространства, глубоко чувствуют свое призвание и смысл жизни.

Фиолетовый цвет ауры символизирует развитую интуицию и духовность. Это люди-проводники, которым важно жить в гармонии с собой, вселенной и другими людьми. Они имеют творческое воображение, умеют считывать информацию из пространства, глубоко чувствуют свое призвание и смысл жизни. Цифра 8. Серый цвет говорит о том, что владельцы такой ауры должны следить за своим здоровьем. Иногда они могут чувствовать себя ограниченными, поэтому им следует развивать свое творческое воображение и аналитическое мышление.

Серый цвет говорит о том, что владельцы такой ауры должны следить за своим здоровьем. Иногда они могут чувствовать себя ограниченными, поэтому им следует развивать свое творческое воображение и аналитическое мышление. Цифра 9. Белый цвет самый совершенный, ведь он символизирует прозрачность и чистоту. Девятка – это число абсолютного совершенства, поэтому подобная аура дает расширенные возможности во всех сферах бытия. Человек с белой аурой может добиваться успехов во всем, чем будет заниматься.

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