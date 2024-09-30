Узнайте по своей дате рождения, кем вы были в прошлой жизни

Эксперты по нумерологии убеждают, что дата рождения – это тот день, который является определяющим для нашей судьбы.
Проверьте по своей дате рождения, кем вы могли быть в прошлой жизни.
Кем вы были в прошлой жизни: проверьте по дате своего рождения
- С 14 по 28 июля, с 23 по 27 сентября, с 3 по 17 октября. В прошлой жизни вы были духовным учителем, проводником или наставником. У вас было доброе сердце и открытая душа. Поэтому вы очень влияли на мнения других людей, ведь постоянно им помогали и были настоящими мессией.
- С 22 по 31 января, с 8 по 22 сентября. Вы в прошлой жизни были свободным художником. Могли заниматься любыми видами искусства и постоянно путешествовали. Ваше бурное воображение помогало вам создавать настоящие шедевры, поэтому вы при жизни получили славу и признание. И были постоянно в центре внимания, потому что люди восхищались вашим творчеством.
- С 29 июля по 11 августа, с 30 октября по 7 ноября. В прошлой жизни вы стояли на страже справедливости, поэтому могли быть адвокатом или даже судьей. Ваша сила заключалась в том, что вы не подвергались никаким манипуляциям, а всегда добивались справедливости, потому что имели внутренний кодекс чести.
- С 8 по 21 января, с 1 по 11 февраля. Вашим лозунгом в прошлой жизни была фраза: "Бери у богатых и отдавай бедным". Вы родились в бедной семье, поэтому хотели справедливости и стали благородным разбойником, забирали деньги у богачей и отдавали нуждающимся.
- С 1 по 10 марта, с 27 ноября по 18 декабря. Вы были императором в прошлой жизни, гордым, умным и властным. Вам удалось добиться большого успеха в развитии собственного государства, при вашем правлении оно стало мощным и богатым.
- С 12 по 29 февраля, с 20 по 31 августа. Вы были королем в прошлой жизни, ваши подданные просто обожали вас. Вы ведь были мудрым, тактичным и добрым правителем, никогда не любили насилие, прощали даже завистников и предателей.
- С 20 по 8 мая, с 12 по 19 августа. В прошлой жизни вы были безжалостным завоевателем. Вас преследовало постоянное стремление навязать свою волю другим, расширить границы своих владений. Вы были бескомпромиссным и беспощадным воином, вас боялись все враги, никто не смел стоять на пути к вашей цели.
- С 9 по 27 мая, с 29 июня по 13 июля. При прошлой жизни вы были мудрецом или ученым. Вы прекрасно знали законы вселенной и никогда не нарушали их. Также вы учили других соблюдать праведный образ жизни, потому что знали, как важно быть духовным человеком.
- С 11 по 31 марта, с 18 по 29 октября, с 19 по 31 декабря. Вы были отличным оратором в прошлой жизни. Ваши речи воспламеняли веру и надежду в сердцах других людей. Вашей сильной стороной была искренность и доброта, вы умели несколькими словами разрадовать и вдохновить нуждающихся.
- С 28 мая по 18 июня, с 28 сентября по 2 октября. В прошлой жизни вы были искателем приключений. Ваш смысл жизни заключался в открытиях новых неизведанных ранее мест. Ваша жажда приключений не давала вам усидеть на одном месте. Вы имели много друзей, которые с нетерпением ждали вас из очередного путешествия, чтобы узнать, какие удивительные места есть на нашей планете, в которых вам удалось побывать.
- С 1 по 19 апреля, с 8 по 17 ноября. Вы были известными мятежником в прошлой жизни. Вам не нравились правила и законы, которые когда-то кто-то прописал, вы всегда были в поисках своих истин, хотели открыть что-то мистическое и необычное. Ваша магнетическая привлекательность и непокорный дух прославили вас далеко за пределами вашего государства. Возможно, вы даже занимались "белой" магией.
- С 1 по 7 января, с 19 по 28 июня, с 1 по 7 сентября, с 18 по 26 ноября. В прошлой жизни вы были интеллектуалом, обладали незаурядными умственными и творческими способностями. Вы делали много научных открытий, которыми человечество пользуется и поныне. Поэтому у вас могло быть много завистников и врагов, ведь они не могли похвастаться такими способностями и наработками.
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